Надземные теплотрассы — байпасы — убирают в 8-м и 5-м микрорайонах 23.07.2026 ZELENOGRAD.RU

Возле корпусов 814 и 815, неподалёку от старого моста, сейчас вскрыли участок теплотрассы и перекрыли проход между домами. Надземная труба пока остаётся на месте.

У корпусов 514-516 раскопки идут в основном возле детского сада, но также перегорожен проход с одной стороны корпуса 514.

Когда корреспондент «Зеленоград.ру» приехал в 8-й микрорайон, рабочих на объекте не было. Ответственный за работы сообщил редакции, что сейчас ждут недостающих материалов. В 5-м микрорайоне работы велись.

Завершить работы в 8-м микрорайоне планируют в течение двух недель. Весь комплекс работ, судя по информационным щитам, может идти до конца сентября. Представитель подрядчика знает о недовольстве жителей временными неудобствами — работы постараются завершить как можно быстрее.

О планах убрать байпас у корпусов 814-815 МОЭК сообщал «Зеленоград.ру» в марте 2025 года. Тогда компания назвала 12 байпасов общей протяжённостью почти два километра, которые планировала ликвидировать в 2025—2026 годах.

В список на 2026 год входили трубы возле корпусов 104, 163, 442, 616, 621А, 621Б, 814 и 815. При этом в МОЭК предупреждали, что сроки и протяжённость ликвидируемых сетей могут быть скорректированы.

Большинство старых надземных теплотрасс в Зеленограде появилось после первой волны сноса пятиэтажек. Формально их прокладывали как временные, но некоторые простояли по двадцать лет и больше. За это время часть труб стала бесхозяйной: они ржавеют, перегораживают пешеходные маршруты и периодически дают течи.

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Метки:
благоустройство, трубы, байпасы
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