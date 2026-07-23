Возле корпусов 814 и 815, неподалёку от старого моста, сейчас вскрыли участок теплотрассы и перекрыли проход между домами. Надземная труба пока остаётся на месте.

У корпусов 514-516 раскопки идут в основном возле детского сада, но также перегорожен проход с одной стороны корпуса 514.