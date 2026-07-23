Возле корпусов 814 и 815, неподалёку от старого моста, сейчас вскрыли участок теплотрассы и перекрыли проход между домами. Надземная труба пока остаётся на месте.
У корпусов 514-516 раскопки идут в основном возле детского сада, но также перегорожен проход с одной стороны корпуса 514.
Когда корреспондент «Зеленоград.ру» приехал в 8-й микрорайон, рабочих на объекте не было. Ответственный за работы сообщил редакции, что сейчас ждут недостающих материалов. В 5-м микрорайоне работы велись.
Завершить работы в 8-м микрорайоне планируют в течение двух недель. Весь комплекс работ, судя по информационным щитам, может идти до конца сентября. Представитель подрядчика знает о недовольстве жителей временными неудобствами — работы постараются завершить как можно быстрее.
О планах убрать байпас у корпусов 814-815 МОЭК сообщал «Зеленоград.ру» в марте 2025 года. Тогда компания назвала 12 байпасов общей протяжённостью почти два километра, которые планировала ликвидировать в 2025—2026 годах.
В список на 2026 год входили трубы возле корпусов 104, 163, 442, 616, 621А, 621Б, 814 и 815. При этом в МОЭК предупреждали, что сроки и протяжённость ликвидируемых сетей могут быть скорректированы.
Большинство старых надземных теплотрасс в Зеленограде появилось после первой волны сноса пятиэтажек. Формально их прокладывали как временные, но некоторые простояли по двадцать лет и больше. За это время часть труб стала бесхозяйной: они ржавеют, перегораживают пешеходные маршруты и периодически дают течи.