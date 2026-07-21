В меню «Пиццаеда»: пиццы с ветчиной и грибами, цыпленком с перцем, беконом с перцем, пепперони и барбекю за 499 рублей, маргарита — 449, а четыре сыра обойдется в 599.

Чтобы купить пиццу, нужно выбрать товар на экране и оплатить покупку картой. Затем подождать пока блюдо приготовится: печь разогревается за одну минуту, а само выпекание занимает четыре минуты.

Некоторые позиции меню могут быть временно недоступны, их статус будет указан на экране как «Продано».

Автоматы, которые готовят горячую еду после оплаты, существуют не только для пиццы. В московском метро работают «Блиндозеры»: аппарат сам наливает тесто, обжаривает и переворачивает блин, а затем упаковывает его. В Тюмени запускали автоматы с пельменями и варениками: замороженная порция проходит через блок разогрева и выдаётся покупателю примерно за две с половиной минуты.

Есть также автоматы, которые отправляют замороженные картофель фри, наггетсы или луковые кольца во встроенную фритюрницу. За рубежом работают аппараты, способные самостоятельно поджарить котлету и булочку, добавить соусы и собрать бургер примерно за шесть минут, а также автоматы, готовящие порцию пасты менее чем за минуту.

При этом не всякий автомат с «горячей едой» действительно готовит её внутри. Более простые устройства хранят уже готовые охлаждённые или замороженные блюда и после оплаты только разогревают их во встроенной микроволновой печи.