Автомат по приготовлению пиццы установили на Крюковской площади 21.07.2026 ZELENOGRAD.RU

Пиццемат расположен у входа в фудмол «Станция». Здесь обещают готовую пиццу диаметром 30 см за пять минут.

В меню «Пиццаеда»: пиццы с ветчиной и грибами, цыпленком с перцем, беконом с перцем, пепперони и барбекю за 499 рублей, маргарита — 449, а четыре сыра обойдется в 599.

Чтобы купить пиццу, нужно выбрать товар на экране и оплатить покупку картой. Затем подождать пока блюдо приготовится: печь разогревается за одну минуту, а само выпекание занимает четыре минуты.

Некоторые позиции меню могут быть временно недоступны, их статус будет указан на экране как «Продано».

Автоматы, которые готовят горячую еду после оплаты, существуют не только для пиццы. В московском метро работают «Блиндозеры»: аппарат сам наливает тесто, обжаривает и переворачивает блин, а затем упаковывает его. В Тюмени запускали автоматы с пельменями и варениками: замороженная порция проходит через блок разогрева и выдаётся покупателю примерно за две с половиной минуты.

Есть также автоматы, которые отправляют замороженные картофель фри, наггетсы или луковые кольца во встроенную фритюрницу. За рубежом работают аппараты, способные самостоятельно поджарить котлету и булочку, добавить соусы и собрать бургер примерно за шесть минут, а также автоматы, готовящие порцию пасты менее чем за минуту.

При этом не всякий автомат с «горячей едой» действительно готовит её внутри. Более простые устройства хранят уже готовые охлаждённые или замороженные блюда и после оплаты только разогревают их во встроенной микроволновой печи.

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
гастрономический центр станция, фастфуд
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Инди-рок-группа «Кауч сёрфинг» впервые выступит в Зеленограде — 24 июля в клубе «Кинематограф» Новости
Картофельное кафе открылось в фудмоле «Станция» на Крюковской площади Новости
Авторские коллекции украшений от ведущих европейских и российских дизайнеров Реклама
Талантливые дети споют фрагменты известных мюзиклов — послушать можно в полдень 24 июля на площади Юности Новости
Популярные сказки «Руслан и Людмила» и «Щелкунчик» с музыкой и песочной анимацией покажут на сцене ДК МИЭТ — в продаже появились билеты от 1200 рублей Новости
Уникальная летняя акция в стоматологии «Никор» — скидки до 30%! Реклама
Ретро-концерт, посвященный творчеству Владимира Высоцкого — 24 июля возле Зеленограда Новости
Удобную остановку автобусов отменили у 22-го микрорайона — замены ей может не быть до 2030 года Новости
Комедия положений «Очень запутанная история» с популярными актерами театра и кино — 24 сентября в КЦ «Зеленоград», в продаже появились билеты от 1000 рублей Новости
В Зеленограде открылся магазин-сервис для ремонта дома и квартиры Реклама
Подросток избивал лежащего мальчика в 10-м микрорайоне. Проходившая мимо женщина остановила драку — на неё тоже напали Новости
Жителей зеленоградского Малино периодически запирают грузовики. Другого выезда у них нет Новости
Виновника сброса загрязняющих веществ в пруд в 1-м микрорайоне пытаются найти с помощью полиции Новости
Переезд без суеты и лишних переживаний с «Я ЛЮБЛЮ ПЕРЕЕЗД» Реклама
Беспилотник упал рядом с автомобилем на федеральной трассе в Подмосковье — пострадал человек Новости
На площади Юности появились новые детские электромобили: трёхголовый дракон и танка с китайской ракетой Новости
Дюймовочка, Чебурашка и Карлсон из ваты: в Творческом лицее работает выставка героев советских мультфильмов — этому мастерству здесь готовы научить всех желающих Новости
Институт экономики, управления и психологии (ЭУП) НИУ МИЭТ открывает двери в новые возможности Реклама
Тройная наглость: BMW без номеров припарковали на газоне и пешеходной дорожке. Что делать в таком случае Новости
Вернуть брошенную машину будет стоить почти четыре тысячи рублей Новости
Колледж МИЭТ выпустил первых техников для микроэлектроники Новости
Дождевую канализацию на тротуарах засыпают в ходе благоустройства — строители заверяют, что это современный подход и луж не будет Новости
Лисица вышла погулять ночью на детскую площадку в лесу. Что делать при встрече с ней Новости
Против кандидата в депутаты Госдумы от КПРФ Ивана Ульянченко снова выставили человека с похожей фамилией от партии с похожим названием Новости
Высшее образование на стыке знаний в НИУ МИЭТ Реклама
Впереди выходные — собрали для вас анонсы мероприятий на 18-19 июля в Зеленограде Новости
Падел-клуб с семью кортами открылся в «Зеленопарке» Новости
Родителям Зеленограда: собрали анонсы интересного досуга для детей и подростков на выходные 18-19 июля и новую неделю Новости
© 1997–2026 Зеленоград.ру