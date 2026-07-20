Начало в пятницу в 20:00. Возрастное ограничение — 16+



Билеты по 500 рублей: https://localzin.timepad.ru/event/4038656/



Билеты на выступление другой андеграунд-группы, которое прошло ранее в клубе, раскупили быстро.



Клуб «Кинематограф» расположен в корпусе 159.



С 23:00 на территории клуба могут находиться только посетители старше 18 лет.



Телефон клуба: 8-985-476-60-20 (обычно отвечают с 16:00).