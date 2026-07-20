Коллектив исполняет легкую, атмосферную и меланхоличную музыку в жанрах инди-рок (независимый рок) и твингейз (рок с «космическим» оттенком), регулярно выпускает релизы и играет на столичных площадках и рок-фестивалях.
На зеленоградской сцене появится в первый раз.
«Кауч сёрфинг» слушают на Яндекс Музыке (около 8 тысяч слушателей в месяц), в клубах Москвы и Санкт-Петербурга, а также на независимых музыкальных фестивалях.
Вместе с гостями сыграет зеленоградский рок-коллектив «Кромка».
Начало в пятницу в 20:00. Возрастное ограничение — 16+
Билеты по 500 рублей: https://localzin.timepad.ru/event/4038656/
Билеты на выступление другой андеграунд-группы, которое прошло ранее в клубе, раскупили быстро.
Клуб «Кинематограф» расположен в корпусе 159.
С 23:00 на территории клуба могут находиться только посетители старше 18 лет.
Телефон клуба: 8-985-476-60-20 (обычно отвечают с 16:00).