К основе можно самостоятельно подобрать начинку: среди вариантов — риет из форели, снежный краб, копчёный цыплёнок в сырном соусе, мюнхенские колбаски, креветки, трюфельный соус и кукуруза гриль.

Также в меню есть готовые сочетания от шеф-повара стоимостью от 460 до 560 рублей, поке-боулы, борщ, картофель фри, десерты и свежевыжатые соки.

«Картофан» находится на втором этаже «Станции». Адрес: улица Панфилова, 11.