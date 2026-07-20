Картофельное кафе открылось в фудмоле «Станция» на Крюковской площади 20.07.2026 ZELENOGRAD.RU

Основа меню «Картофана» — запечённый картофель и картофельный крем-суп, каждый стоит 230 рублей.

К основе можно самостоятельно подобрать начинку: среди вариантов — риет из форели, снежный краб, копчёный цыплёнок в сырном соусе, мюнхенские колбаски, креветки, трюфельный соус и кукуруза гриль.

Также в меню есть готовые сочетания от шеф-повара стоимостью от 460 до 560 рублей, поке-боулы, борщ, картофель фри, десерты и свежевыжатые соки.

«Картофан» находится на втором этаже «Станции». Адрес: улица Панфилова, 11.

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Метки:
рестораны и кафе, гастрономический центр станция
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