В программе — яркие вокальные номера из золотого фонда мирового и отечественного музыкального театра: знакомые арии, фрагменты популярных мюзиклов и оперетт, а также современные сценические композиции российских авторов.

Программа сочетает классическую вокальную традицию с динамикой современного музыкального театра. Выступят солисты и артисты зеленоградской школы мюзикла, в которой занимаются дети от четырех лет.