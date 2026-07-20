С 12:00 до 15:30 в пятницу здесь выступят участники музыкального театра Westend — лауреаты Гран-При международных конкурсов.
В программе — яркие вокальные номера из золотого фонда мирового и отечественного музыкального театра: знакомые арии, фрагменты популярных мюзиклов и оперетт, а также современные сценические композиции российских авторов.
Программа сочетает классическую вокальную традицию с динамикой современного музыкального театра. Выступят солисты и артисты зеленоградской школы мюзикла, в которой занимаются дети от четырех лет.
Возрастная рекомендация организатора — 0+.
Время концерта подходит для родителей в отпуске или декрете, старших поколений семьи и самостоятельной прогулки детей постарше.
Прогноз погоды на пятницу: до +21, переменная облачность, возможен дождь.
Отследить, не перенесли ли концерт, можно на странице организатора: https://leto.mos.ru/events/664688778/
Адрес: Площадь Юности