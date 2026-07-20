Осенью и зимой в Зеленограде выступит проект «АртСказка» — в представлениях оживают популярные волшебные герои в подвижных картинах из песка под классическую музыку в живом исполнении.
3 октября покажут «Руслана и Людмилу», 19 декабря — «Щелкунчика».
Представления пройдут по субботам с 11:00 до 12:00, возрастная рекомендация организатора — 0+.
Билеты стоят от 1200 до 3000 рублей, сейчас выбор мест большой.
Пушкинская поэма перенесет зрителей в мир сказаний и былин — туда, где над Лукоморьем шелестит листва волшебного дуба и гуляет ученый кот.
Под музыку русских композиторов 19-го века художник создаст удивительные иллюстрации из цветного песка — каждое движение руки будет превращать легкую россыпь песка в новую картину.
Зрители увидят, как из зыбкого песчаного облака проступит свадебный пир князя Владимира, как закружится вихрь, уносящий Людмилу, как проступает из темноты логово коварного Черномора с его колдовскими залами и обманчивыми видениями, как вещает грозная говорящая голова — верный страж древних тайн.
Музыка композиторов Глинки, Балакирева, Бородина, Мусоргского, Даргомыжского и Римского?Корсакова прозвучит в исполнении фортепиано и тоже станет важной частью представления.
Торжественные мелодии передадут богатырскую силу Руслана, нежные мотивы раскроют трепетные чувства Людмилы, а таинственные звучания погрузят в колдовскую атмосферу владений Черномора.
Проводником через сказку станет актер театра и кино Сергей Степанов — его выразительное чтение оживит пушкинские строки.
Билеты на «Руслана и Людмилу»: https://dkmiet.ru/ruslan_ludmila
Сказку создадут из живой музыки рояля, мерцания свечей, музыки Чайковского и мастерства художника песочной анимации.
Что скрывает деревянный Щелкунчик, подаренный Дроссельмейером? Почему в Новогоднюю ночь даже самые простые вещи становятся волшебными? Ответы зрители найдут не в словах, а в музыке, свете и волшебном песке.
Билеты на «Щелкунчика»: https://dkmiet.ru/nutcracker
В таком формате ребенок познакомится с классическими сюжетами Пушкина и Гофмана через зрелищную песочную анимацию, живую фортепианную музыку и выразительное чтение актера. Это не просто спектакль по сказке, а мягкое погружение в литературу, классическую музыку и визуальное искусство: картины рождаются прямо на глазах, поэтому детям проще удерживать внимание и следить за сюжетом, а взрослым будет приятно переосмыслить знакомые произведения. После просмотра полезно обсудить впечатления и поступки героев с ребенком.
Представления пройдут в ДК МИЭТ (площадь Шокина, дом 1, строение 2).
Телефоны учреждения: 8-499-710-90-61 и 8-495-409-07-00.