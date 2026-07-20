Популярные сказки «Руслан и Людмила» и «Щелкунчик» с музыкой и песочной анимацией покажут на сцене ДК МИЭТ — в продаже появились билеты от 1200 рублей 20.07.2026 ZELENOGRAD.RU

Осенью и зимой в Зеленограде выступит проект «АртСказка» — в представлениях оживают популярные волшебные герои в подвижных картинах из песка под классическую музыку в живом исполнении.

3 октября покажут «Руслана и Людмилу», 19 декабря — «Щелкунчика».
Представления пройдут по субботам с 11:00 до 12:00, возрастная рекомендация организатора — 0+.

Билеты стоят от 1200 до 3000 рублей, сейчас выбор мест большой.

«Руслан и Людмила» — 3 октября

Пушкинская поэма перенесет зрителей в мир сказаний и былин — туда, где над Лукоморьем шелестит листва волшебного дуба и гуляет ученый кот.

Под музыку русских композиторов 19-го века художник создаст удивительные иллюстрации из цветного песка — каждое движение руки будет превращать легкую россыпь песка в новую картину.

Зрители увидят, как из зыбкого песчаного облака проступит свадебный пир князя Владимира, как закружится вихрь, уносящий Людмилу, как проступает из темноты логово коварного Черномора с его колдовскими залами и обманчивыми видениями, как вещает грозная говорящая голова — верный страж древних тайн.

Музыка композиторов Глинки, Балакирева, Бородина, Мусоргского, Даргомыжского и Римского?Корсакова прозвучит в исполнении фортепиано и тоже станет важной частью представления.

Торжественные мелодии передадут богатырскую силу Руслана, нежные мотивы раскроют трепетные чувства Людмилы, а таинственные звучания погрузят в колдовскую атмосферу владений Черномора.

Проводником через сказку станет актер театра и кино Сергей Степанов — его выразительное чтение оживит пушкинские строки.

Билеты на «Руслана и Людмилу»: https://dkmiet.ru/ruslan_ludmila

«Щелкунчик» — 19 декабря

Сказку создадут из живой музыки рояля, мерцания свечей, музыки Чайковского и мастерства художника песочной анимации.

Что скрывает деревянный Щелкунчик, подаренный Дроссельмейером? Почему в Новогоднюю ночь даже самые простые вещи становятся волшебными? Ответы зрители найдут не в словах, а в музыке, свете и волшебном песке.

Билеты на «Щелкунчика»: https://dkmiet.ru/nutcracker

Польза для семейного просмотра

В таком формате ребенок познакомится с классическими сюжетами Пушкина и Гофмана через зрелищную песочную анимацию, живую фортепианную музыку и выразительное чтение актера. Это не просто спектакль по сказке, а мягкое погружение в литературу, классическую музыку и визуальное искусство: картины рождаются прямо на глазах, поэтому детям проще удерживать внимание и следить за сюжетом, а взрослым будет приятно переосмыслить знакомые произведения. После просмотра полезно обсудить впечатления и поступки героев с ребенком.

Представления пройдут в ДК МИЭТ (площадь Шокина, дом 1, строение 2).

Телефоны учреждения: 8-499-710-90-61 и 8-495-409-07-00.

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