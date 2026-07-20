«Руслан и Людмила» — 3 октября

Пушкинская поэма перенесет зрителей в мир сказаний и былин — туда, где над Лукоморьем шелестит листва волшебного дуба и гуляет ученый кот.



Под музыку русских композиторов 19-го века художник создаст удивительные иллюстрации из цветного песка — каждое движение руки будет превращать легкую россыпь песка в новую картину.



Зрители увидят, как из зыбкого песчаного облака проступит свадебный пир князя Владимира, как закружится вихрь, уносящий Людмилу, как проступает из темноты логово коварного Черномора с его колдовскими залами и обманчивыми видениями, как вещает грозная говорящая голова — верный страж древних тайн.



Музыка композиторов Глинки, Балакирева, Бородина, Мусоргского, Даргомыжского и Римского?Корсакова прозвучит в исполнении фортепиано и тоже станет важной частью представления.



Торжественные мелодии передадут богатырскую силу Руслана, нежные мотивы раскроют трепетные чувства Людмилы, а таинственные звучания погрузят в колдовскую атмосферу владений Черномора.



Проводником через сказку станет актер театра и кино Сергей Степанов — его выразительное чтение оживит пушкинские строки.



Билеты на «Руслана и Людмилу»: https://dkmiet.ru/ruslan_ludmila