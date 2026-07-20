В пятницу в 18:00 на сцене культурно-досугового центра в Менделеево споют песни легендарного русского барда, поэта и актера, чье творчество стало культурным феноменом.
Про «голос советской эпохи» расскажут актеры театра «Крылья» и барды.
Вход свободный. Возрастная рекомендация — 14+
Приглашают и старшие поколения, и молодежь — организаторы уверены, творчество Высоцкого может стать близким каждому.
Адрес ДК «Метролог»: городской округ Солнечногорск, поселок городского типа Менделеево, улица Куйбышева, дом 11
Вопросы можно задать по телефону учреждения: 8-495-546-24-54.
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