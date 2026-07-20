Спектакль создан в лучших традициях комедий положений — из банального вранья растут ноги самых экстраординарных, безумных, нелепых и комичных событий. Ложь множится, доводя ситуацию до абсурда и заставляя смеяться до слез.

Все начинается с анекдотичной ситуации, разворачивающейся жаркой ночью в Риме… Рикардо Валлоне — бизнесмен, который строит головокружительную карьеру. Внезапно вернувшись из командировки, он оказывается в известной ситуации. А его жене — красавице Франческе — приходится прятать своего любовника в шкаф. Зато дальнейшие события буквально рвут в клочья все представления о развитии этого вечного сюжета!