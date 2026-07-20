Комедия положений «Очень запутанная история» с популярными актерами театра и кино — 24 сентября в КЦ «Зеленоград», в продаже появились билеты от 1000 рублей 20.07.2026 ZELENOGRAD.RU

Лето, Рим, жена, любовник и муж, который возвращается из командировки раньше срока — классическая комедия положений и немного детектив.

В спектакле сыграет Григорий Сиятвинда — заслуженный артист России, актер театра «Сатирикон», звезда сериалов «Кухня» и «Отель «Элеон», а также популярные артисты Михаил Башкатов («Кухня», «Папины дочки») и Сергей Гореликов (Comedy Club).

В продаже появились билеты стоимостью от 1000 до 7500 рублей, сейчас выбор мест большой.

Спектакль создан в лучших традициях комедий положений — из банального вранья растут ноги самых экстраординарных, безумных, нелепых и комичных событий. Ложь множится, доводя ситуацию до абсурда и заставляя смеяться до слез.

Все начинается с анекдотичной ситуации, разворачивающейся жаркой ночью в Риме… Рикардо Валлоне — бизнесмен, который строит головокружительную карьеру. Внезапно вернувшись из командировки, он оказывается в известной ситуации. А его жене — красавице Франческе — приходится прятать своего любовника в шкаф. Зато дальнейшие события буквально рвут в клочья все представления о развитии этого вечного сюжета!

В ролях:

— Михаил Башкатов — телеведущий, актер театра и кино, известный по сериалам «Кухня», «Даёшь молодежь», «Папины дочки», шоу «Орел и решка» и КВН

— Сергей Гореликов — актер и телеведущий, резидент «Comedy Club», создатель культового образа Сержа Горелого

— Григорий Сиятвинда — заслуженный артист России, актер театра «Сатирикон», звезда сериалов «Кухня» и «Отель «Элеон»

— Ксения Худоба — актриса Театра сатиры

— Марина Маняхина — актриса Театра сатиры

Спектакль покажут 24 сентября (это четверг) в 19:00 в Культурном центре «Зеленоград» (Центральная площадь, дом 1).

Продолжительность — 2 часа 15 минут с антрактом, возрастное ограничение — 18+.

Билеты: https://dkzelenograd.ru/afisha/spektakli/spektakl-ochen-zaputannaya-istoriya

Вопросы можно задать по телефону учреждения: 8-499-734-31-71.

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Метки:
афиша, культурный центр (дк) "зеленоград"
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