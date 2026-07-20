Лето, Рим, жена, любовник и муж, который возвращается из командировки раньше срока — классическая комедия положений и немного детектив.
В спектакле сыграет Григорий Сиятвинда — заслуженный артист России, актер театра «Сатирикон», звезда сериалов «Кухня» и «Отель «Элеон», а также популярные артисты Михаил Башкатов («Кухня», «Папины дочки») и Сергей Гореликов (Comedy Club).
В продаже появились билеты стоимостью от 1000 до 7500 рублей, сейчас выбор мест большой.
Спектакль создан в лучших традициях комедий положений — из банального вранья растут ноги самых экстраординарных, безумных, нелепых и комичных событий. Ложь множится, доводя ситуацию до абсурда и заставляя смеяться до слез.
Все начинается с анекдотичной ситуации, разворачивающейся жаркой ночью в Риме… Рикардо Валлоне — бизнесмен, который строит головокружительную карьеру. Внезапно вернувшись из командировки, он оказывается в известной ситуации. А его жене — красавице Франческе — приходится прятать своего любовника в шкаф. Зато дальнейшие события буквально рвут в клочья все представления о развитии этого вечного сюжета!
В ролях:
— Михаил Башкатов — телеведущий, актер театра и кино, известный по сериалам «Кухня», «Даёшь молодежь», «Папины дочки», шоу «Орел и решка» и КВН
— Сергей Гореликов — актер и телеведущий, резидент «Comedy Club», создатель культового образа Сержа Горелого
— Григорий Сиятвинда — заслуженный артист России, актер театра «Сатирикон», звезда сериалов «Кухня» и «Отель «Элеон»
— Ксения Худоба — актриса Театра сатиры
— Марина Маняхина — актриса Театра сатиры
Спектакль покажут 24 сентября (это четверг) в 19:00 в Культурном центре «Зеленоград» (Центральная площадь, дом 1).
Продолжительность — 2 часа 15 минут с антрактом, возрастное ограничение — 18+.
Билеты: https://dkzelenograd.ru/afisha/spektakli/spektakl-ochen-zaputannaya-istoriya
Вопросы можно задать по телефону учреждения: 8-499-734-31-71.