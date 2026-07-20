Подросток избивал лежащего мальчика в 10-м микрорайоне. Проходившая мимо женщина остановила драку — на неё тоже напали 20.07.2026 ZELENOGRAD.RU

Вечером 19 июля возле супермаркета «Лента» у корпуса 1006А женщина увидела, как подросток, повалив другого мальчика на землю, бил его по животу и рёбрам. Она вмешалась, после чего один из подростков несколько раз её толкнул, а другой распылил ей в лицо неизвестное вещество из большого аэрозольного баллончика. Женщина не могла открыть глаза. Очевидцы вызвали полицию и скорую помощь.

Произошедшее она подробно описала «Зеленоград.ру». По её словам, это случилось между 21:30 и 22:00 за парковкой магазина, недалеко от остановки и перехода в сторону торгового центра «Иридиум».

Возле деревьев находились примерно восемь-десять подростков. На вид им было менее 14 лет. Двое мальчиков дрались, остальные стояли рядом и наблюдали.

В какой-то момент один подросток оказался на земле, а второй стал часто и сильно бить его в область живота и рёбер. У женщины в руках была бутылка воды. Она подбежала к подросткам и вылила на них оставшуюся воду, чтобы прекратить избиение. После этого нападавший перестал бить лежавшего мальчика.

Затем к женщине подошёл другой подросток и стал спрашивать, зачем она облила их. Она показала пустую бутылку и объяснила, что в ней была вода. Однако мальчик, по словам женщины, несколько раз сильно её толкнул. Она потеряла равновесие, бросила в него пустую пластиковую бутылку и сказала, что вызовет полицию.

После этого рядом появился ещё один подросток с баллончиком размером примерно с освежитель воздуха. С расстояния менее метра он несколько раз распылил его содержимое женщине в лицо и на грудь. Затем компания подростков убежала.

«Я люблю этот город, и мне непонятно, почему такое происходит в людных местах», — рассказала женщина редакции.

Из-за сильного жжения она не могла открыть глаза и начала звать на помощь. Одна из прохожих промывала ей лицо и глаза водой из пятилитровой бутылки. Помогала ей и медсестра, которая оказалась рядом. Очевидцы вызвали полицию и скорую.

Женщина рассказала, что лечится от дерматита и у неё есть аллергия, поэтому испугалась тяжёлой реакции на неизвестное вещество. На фоне боли и страха у неё началась паническая атака.

Прибывшие полицейские опросили очевидцев. По словам женщины, один из находившихся поблизости подростков сообщил, что снимал произошедшее на телефон, и показал запись сотруднику полиции.

Медики сделали пострадавшей укол и сообщили, что угрозы её жизни нет. Госпитализация не потребовалась. Бригада скорой отвезла женщину к дому, где она остановилась в Зеленограде, и рекомендовала продолжать промывать глаза и кожу.

Сразу обратиться в отдел полиции и травмпункт женщина не смогла из-за своего состояния. Она пока не решила, будет ли подавать заявление в полицию: «Скорее всего, полиция ничего не сможет сделать».

Она рассчитывает, что произошедшее могли видеть или снимать другие люди: «Может, кто-то узнает своих детей или найдутся свидетели».

«Зеленоград.ру» обратится в полицию за официальной информацией.

Если вы видели произошедшее возле корпуса 1006А вечером 19 июля, снимали его на видео или можете опознать участников, напишите в редакцию.

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Метки:
драки, нападения, побои
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