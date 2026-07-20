Спустя три недели, 5 июля, в полицию района Матушкино направили заявление «для установления лиц, допустивших несанкционированный сброс загрязняющих веществ». Реакция полиции пока неизвестна.

Сам «Мосводосток» выяснил, что загрязнение попало в водосточную сеть после сброса в дождеприёмный колодец на Ленинградском шоссе. Префектура и управа ранее указывали на его дублёр. При этом сначала учреждение утверждало, что из-за кратковременности сброса установить источник невозможно. Как его удалось определить позже, неясно.

Как именно загрязнение попало в водоём из городской ливневой канализации, в которую вела та самая решётка на Ленинградском шоссе, «Мосводосток» не разъясняет. Штатно Быково болото подпитывается водой из водопровода, а не из ливнёвки.

Лабораторные исследования проб воды, взятых в июне, показали, что содержание нефтепродуктов не превышает нормы, утверждают в «Мосводостоке». Незначительное превышение зафиксировали только по показателю химического потребления кислорода (ХПК) — это маркер наличия органических загрязняющих веществ и снижения количества растворённого в воде кислорода, что угнетает флору и фауну. Конкретные значения и нормативы в ответе «Мосводостока» на запрос редакции не приводятся.

6 июля из водоёма повторно взяли пробы воды — все показатели в пределах нормы, сообщило учреждение, отвечая на запрос «Зеленоград.ру». Однако уже после этого, 14 июля, жители писали о следах нового загрязнения — белых хлопьях на воде.

Это могут быть остатки сорбента или следы прошлых загрязнений, которые продолжают удалять из пруда. А может быть и новый сброс, ведь предыдущие инциденты произошли после «обильных осадков и перелива воды в пруд из системы водоотведения», как сообщала префектура, — а 12 июля, в воскресенье, был настоящий тропический ливень, затопивший город во многих местах.

Перелив водосточной воды в пруд из-за сильных дождей, о котором сообщили префектура и управа, мог произойти случайно по открытому рельефу — загрязнённая вода могла выйти из дождеприёмников или колодцев и по поверхности стечь в пруд. Но зачастую для ливневой канализации делают аварийные водосбросы в ближайшие водоёмы на случай её переполнения. Есть ли на Быковом болоте такие водосбросы, пока неизвестно.

Ни «Мосводосток», ни префектура с управой так и не ответили на вопрос «Зеленоград.ру», возможны ли предварительная очистка и фильтрация всей воды, поступающей в Быково болото по внешним инженерным коммуникациям, — ведь подобные загрязнения водоёма повторяются регулярно.