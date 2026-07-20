Беспилотник упал рядом с автомобилем на федеральной трассе в Подмосковье — пострадал человек 20.07.2026 ZELENOGRAD.RU

О происшествии на трассе М-4 «Дон» пока мало известно: не сообщается, находился ли пострадавший в машине, был ли он водителем или пассажиром, двигался ли автомобиль и какие повреждения он получил.

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил только, что беспилотник «упал рядом с автомобилем» на трассе М-4 «Дон» в Домодедове. Один человек получил травмы, ему оказывают медицинскую помощь.

Последствия ночной атаки БПЛА зафиксированы и в других районах Московской области: в Подольске произошли возгорания, повреждены несколько объектов гражданской инфраструктуры и частный дом, в Одинцове повреждены частный дом и автомобиль. Какие именно объекты горели, власти не сообщили.

Данные о числе пострадавших пока расходятся. В предварительной сводке губернатора говорится о двух людях. Домодедовская больница сообщила, что в неё доставили шестерых пострадавших с минно-взрывными травмами различной степени тяжести, в том числе троих иностранцев. Как соотносятся эти данные, пока не уточняется.

Слухи о том, что одним из повреждённых объектов был склад Wildberries в Коледино, не подтвердились. В компании заявили, что сотрудников эвакуировали в целях безопасности, но сам логистический комплекс не пострадал и работает штатно.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, с вечера 19 июля до пяти часов утра 20 июля в направлении Московского региона летели более 400 беспилотников. Большую часть нейтрализовали на дальних подступах, 85 — на подлёте к Москве.

Это второй массированный налёт на Подмосковье за несколько дней. Во время атаки 18 июля пострадали склад Wildberries в Электростали и нефтебаза в Ногинске. Один из раненых впоследствии умер. По последним данным Минздрава, в больницах оставались 40 человек, семеро из них — в тяжёлом состоянии. Ещё 29 человек обращались за амбулаторной помощью.

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
дроны, беспилотники, бпла, сво
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
На площади Юности появились новые детские электромобили: трёхголовый дракон и танка с китайской ракетой Новости
Дюймовочка, Чебурашка и Карлсон из ваты: в Творческом лицее работает выставка героев советских мультфильмов — этому мастерству здесь готовы научить всех желающих Новости
Институт экономики, управления и психологии (ЭУП) НИУ МИЭТ открывает двери в новые возможности Реклама
Тройная наглость: BMW без номеров припарковали на газоне и пешеходной дорожке. Что делать в таком случае Новости
Вернуть брошенную машину будет стоить почти четыре тысячи рублей Новости
Колледж МИЭТ выпустил первых техников для микроэлектроники Новости
Дождевую канализацию на тротуарах засыпают в ходе благоустройства — строители заверяют, что это современный подход и луж не будет Новости
Лисица вышла погулять ночью на детскую площадку в лесу. Что делать при встрече с ней Новости
Против кандидата в депутаты Госдумы от КПРФ Ивана Ульянченко снова выставили человека с похожей фамилией от партии с похожим названием Новости
Высшее образование на стыке знаний в НИУ МИЭТ Реклама
Впереди выходные — собрали для вас анонсы мероприятий на 18-19 июля в Зеленограде Новости
Падел-клуб с семью кортами открылся в «Зеленопарке» Новости
Родителям Зеленограда: собрали анонсы интересного досуга для детей и подростков на выходные 18-19 июля и новую неделю Новости
Широкоформатный принтер ALLWIN C8 PRO2 расширил возможности и производительность типографии «Никсон-Принт». Типография производит печать на различных материалах для бизнеса Реклама
Беседки для пикников в лесу у Школьного озера отремонтировали Новости
Выпускникам школ и родителям — в МИЭТе проведут экскурсии и познакомят с научно-техническими кафедрами 18 и 25 июля, идет регистрация Новости
Выступление трибьют-группы, исполняющей песни «Наутилуса Помпилиуса» — 18 июля на площади Юности Новости
Народную тропу у «Берёзки» всё-таки заасфальтировали — до этого её засыпали землёй и засевали травой Новости
На большом экране в Зеленограде покажут танцевальный спектакль «Спящая красавица» — взрослый, честный и саркастичный взгляд на современный мир, вдохновленный сказкой Новости
Живопись маслом о величии природы: выставка зеленоградской художницы Натальи Вареник Новости
Понтонные пирсы на Городском пруду убрали из-за риска травм. Очевидную опасность не учли при проектировании Новости
Шесть магазинов одежды закрылись в «Зеленопарке» Новости
На что сходить в кино — обзор премьер в зеленоградских кинотеатрах, трансляция чемпионата мира по футболу и показы в парках Новости
Ресторан «Carnegie Hall» — банкетный зал для мероприятий Реклама
Запрет купания продлили в Большом городском пруду и Школьном озере Новости
Бесплатные концерты популярной и фольклорной музыки — 18 и 19 июля в бульварной зоне 16-го микрорайона Новости
После атаки беспилотников на Солнечногорск: жители ждут обследования домов и компенсаций Новости
Рисовать аэрографом научат вечером 17 июля на площади Юности — приглашают молодежь Новости
© 1997–2026 Зеленоград.ру