О происшествии на трассе М-4 «Дон» пока мало известно: не сообщается, находился ли пострадавший в машине, был ли он водителем или пассажиром, двигался ли автомобиль и какие повреждения он получил.

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил только, что беспилотник «упал рядом с автомобилем» на трассе М-4 «Дон» в Домодедове. Один человек получил травмы, ему оказывают медицинскую помощь.

Последствия ночной атаки БПЛА зафиксированы и в других районах Московской области: в Подольске произошли возгорания, повреждены несколько объектов гражданской инфраструктуры и частный дом, в Одинцове повреждены частный дом и автомобиль. Какие именно объекты горели, власти не сообщили.

Данные о числе пострадавших пока расходятся. В предварительной сводке губернатора говорится о двух людях. Домодедовская больница сообщила, что в неё доставили шестерых пострадавших с минно-взрывными травмами различной степени тяжести, в том числе троих иностранцев. Как соотносятся эти данные, пока не уточняется.

Слухи о том, что одним из повреждённых объектов был склад Wildberries в Коледино, не подтвердились. В компании заявили, что сотрудников эвакуировали в целях безопасности, но сам логистический комплекс не пострадал и работает штатно.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, с вечера 19 июля до пяти часов утра 20 июля в направлении Московского региона летели более 400 беспилотников. Большую часть нейтрализовали на дальних подступах, 85 — на подлёте к Москве.

Это второй массированный налёт на Подмосковье за несколько дней. Во время атаки 18 июля пострадали склад Wildberries в Электростали и нефтебаза в Ногинске. Один из раненых впоследствии умер. По последним данным Минздрава, в больницах оставались 40 человек, семеро из них — в тяжёлом состоянии. Ещё 29 человек обращались за амбулаторной помощью.