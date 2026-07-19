Экспозиция ватных игрушек «Мир анимации — путь доброты», созданных в мастерской «Чудеса из ваты», посвящена 90-летию «Союзмультфильма». Посмотреть на кота Леопольда, Ёжика, крокодила Гену, Чиполлино, Винни-Пуха и других знакомых героев можно до 14 августа по будням с 10:00 до 19:00 (корпус 813, Творческий лицей).



Участники мастерской воспроизвели не только облик персонажей, но и целые сцены из всеми любимых произведений советской анимации. Среди авторов работ есть люди с особенностями здоровья.

«Если убрать одну фигурку, сюжет уже потеряется. Нам важно, чтобы зритель увидел не отдельную игрушку, а фрагмент мультфильма», — рассказала корреспонденту «Зеленоград.ру» руководитель мастерской Елена Степанова. Поэтому экспонаты не продают: композиции переезжают с одной площадки на другую, и без одного героя сцена потеряет смысл.



Мастера могут сделать на заказ похожую игрушку. Заказать такую игрушку или узнать о записи в мастерскую можно по телефону Творческого лицея: 8-495-161-00-05, добавочный 0813.