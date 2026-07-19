Дюймовочка, Чебурашка и Карлсон из ваты: в Творческом лицее работает выставка героев советских мультфильмов — этому мастерству здесь готовы научить всех желающих 19.07.2026 ZELENOGRAD.RU

Экспозиция ватных игрушек «Мир анимации — путь доброты», созданных в мастерской «Чудеса из ваты», посвящена 90-летию «Союзмультфильма». Посмотреть на кота Леопольда, Ёжика, крокодила Гену, Чиполлино, Винни-Пуха и других знакомых героев можно до 14 августа по будням с 10:00 до 19:00 (корпус 813, Творческий лицей).

Участники мастерской воспроизвели не только облик персонажей, но и целые сцены из всеми любимых произведений советской анимации. Среди авторов работ есть люди с особенностями здоровья.

«Если убрать одну фигурку, сюжет уже потеряется. Нам важно, чтобы зритель увидел не отдельную игрушку, а фрагмент мультфильма», — рассказала корреспонденту «Зеленоград.ру» руководитель мастерской Елена Степанова. Поэтому экспонаты не продают: композиции переезжают с одной площадки на другую, и без одного героя сцена потеряет смысл.

Мастера могут сделать на заказ похожую игрушку. Заказать такую игрушку или узнать о записи в мастерскую можно по телефону Творческого лицея: 8-495-161-00-05, добавочный 0813.

Из каких мультфильмов представлены сцены на фотографиях с выставки?
Как появилась мастерская «Чудеса из ваты»

Елена Степанова по образованию педагог и экономист, а рукоделием занимается много лет. Ватной игрушкой она увлеклась после очного мастер-класса, позже стала преподавать эту технику и около пяти лет назад предложила открыть мастерскую в Творческом лицее.

Во время эпидемии Степанова вместе с коллегами участвовала в проекте по обучению мам детей с инвалидностью. Дистанционные занятия прошли более 400 женщин из разных регионов России: они осваивали ремесло, чтобы зарабатывать на продаже своих работ.

Этот опыт повлиял на состав мастерской в Творческом лицее: здесь сформировали группу женщин старше 45 лет и группу, в которой занимаются мамы со взрослыми детьми с ментальными нарушениями, а также другие взрослые с особенностями здоровья.

  • При наличии свободных мест в постоянные группы принимают всех желающих. На разовые интенсивы и открытые мастер-классы можно записаться через «Мосбилет».

На создание одной сложной фигурки уходит около месяца. Чтобы самостоятельно делать такие работы, требуется не меньше года занятий, художественное образование помогает освоить технику быстрее.

Студия готовит новые тематические выставки примерно раз в полгода. Следующую посвятят зимним сценам с персонажами «Союзмультфильма». А прямо сейчас еще одна выставка мастерской «Чудеса из ваты» — «Цирк зажигает огни» — работает в библиотеке 6-го микрорайона (корпус 607А).

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Метки:
досуг, творчество, творческий лицей
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