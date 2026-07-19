В Москве отменили бесплатный возврат брошенных и разукомплектованных машин со специализированных стоянок. Департамент жилищно-коммунального хозяйства распоряжением от 13 июля установил размер платы за перемещение и временное хранение такого транспорта — 3996 рублей. Правило касается и Зеленограда: вывозом брошенных машин здесь занимается ГБУ «Автомобильные дороги ЗелАО».
Много лет вывоз и хранение брошенного и разукомплектованного транспорта (БРТС) в Москве были бесплатными для владельцев — так было прописано в постановлении правительства Москвы от 23 сентября 2014 года № 569-ПП: машину со стоянки выдавали «без взимания платы… в круглосуточном режиме», достаточно было предъявить документы на автомобиль и паспорт.
Летом в это постановление внесли изменения: бесплатную выдачу отменили, и теперь, чтобы забрать машину со стоянки, ее владельцу или представителю нужно предъявить еще и документ об оплате. Сумму рассчитали по нормативным затратам на эту услугу, которые ведомство утвердило еще в ноябре прошлого года.
Что считается брошенной машиной, а что — разукомплектованной
Эти критерии установлены постановлением правительства Москвы № 569-ПП. Брошенным считается транспорт, который мешает благоустройству двора или улицы и при этом имеет не менее двух признаков долгого простоя: зарос травой, покрыт многолетней грязью или наледью, стоит без номеров, у него спущены два и более колеса, сломан замок двери — то есть в салон можно попасть без ключа — или на кузове есть сквозная ржавчина площадью больше 10 квадратных сантиметров. К брошенным также относят машины без хозяина и те, от которых владелец официально отказался.
Разукомплектованной считается машина, у которой не хватает хотя бы одной детали из перечня: двери, колеса, стекла, капота, крышки багажника, крыла, шасси, двигателя, привода, водительского сиденья, приборной панели, руля, а у электромобиля — аккумулятора. Сюда же попадают машины, у которых пропали две и более фары.
Брошенные автомобили регулярно становятся предметом обращений жителей. Управы регулярно публикуют объявления о розыске владельцев брошенных автомобилей: сначала предлагают самостоятельно убрать транспорт или привести его в порядок.
Заявки поступают через управу района или через портал «Наш город». После обращения комиссия управы в течение трех рабочих дней осматривает автомобиль. Если признаки брошенной машины подтверждаются, владельцу дают 14 дней, чтобы убрать ее или привести в порядок. В противном случае автомобиль эвакуируют на специализированную стоянку, где он хранится три месяца. Теперь для возврата машины со специализированной стоянки потребуется оплатить 3996 рублей.
Если за это время владелец не объявится, начинается процедура признания машины бесхозяйной. О том, как в Москве запустили эксперимент по утилизации таких автомобилей и что происходит с ними после решения суда, «Зеленоград.ру» рассказывал в отдельном материале.