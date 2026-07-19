В Москве отменили бесплатный возврат брошенных и разукомплектованных машин со специализированных стоянок. Департамент жилищно-коммунального хозяйства распоряжением от 13 июля установил размер платы за перемещение и временное хранение такого транспорта — 3996 рублей. Правило касается и Зеленограда: вывозом брошенных машин здесь занимается ГБУ «Автомобильные дороги ЗелАО».

Много лет вывоз и хранение брошенного и разукомплектованного транспорта (БРТС) в Москве были бесплатными для владельцев — так было прописано в постановлении правительства Москвы от 23 сентября 2014 года № 569-ПП: машину со стоянки выдавали «без взимания платы… в круглосуточном режиме», достаточно было предъявить документы на автомобиль и паспорт.

Летом в это постановление внесли изменения: бесплатную выдачу отменили, и теперь, чтобы забрать машину со стоянки, ее владельцу или представителю нужно предъявить еще и документ об оплате. Сумму рассчитали по нормативным затратам на эту услугу, которые ведомство утвердило еще в ноябре прошлого года.