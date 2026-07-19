Дипломы получили 15 студентов первого набора, поступивших после 11-го класса. Почти все они получили предложения о работе ещё до окончания учёбы, а колледж уже продолжает набор новых студентов. Предложения о работе выпускникам сделали пять зеленоградских компаний: «НМ-Тех», «Микрон», Зеленоградский нанотехнологический центр, «ЭЛТА» и НПО «Ангстрем».

Первый выпуск Колледжа электроники и информатики МИЭТ получил квалификацию техника в области микроэлектроники. Выпускников приняли на работу пять компаний-резидентов особой экономической зоны «Технополис Москва».

Молодые специалисты работают инженерами-разработчиками, операторами технологических установок и фотолитографии, наладчиками обрабатывающих центров с числовым программным управлением и сборщиками радиоэлектронной аппаратуры.