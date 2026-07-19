Дипломы получили 15 студентов первого набора, поступивших после 11-го класса. Почти все они получили предложения о работе ещё до окончания учёбы, а колледж уже продолжает набор новых студентов. Предложения о работе выпускникам сделали пять зеленоградских компаний: «НМ-Тех», «Микрон», Зеленоградский нанотехнологический центр, «ЭЛТА» и НПО «Ангстрем».
Первый выпуск Колледжа электроники и информатики МИЭТ получил квалификацию техника в области микроэлектроники. Выпускников приняли на работу пять компаний-резидентов особой экономической зоны «Технополис Москва».
Молодые специалисты работают инженерами-разработчиками, операторами технологических установок и фотолитографии, наладчиками обрабатывающих центров с числовым программным управлением и сборщиками радиоэлектронной аппаратуры.
Колледж работает по принципу дуального обучения: занятия в МИЭТ совмещают с практикой на производстве. Студенты после 11-го класса могут практически сразу устроиться на предприятие, а поступившие после 9-го класса начинают проходить практику с первого курса. Во время обучения студент может освоить до четырёх рабочих профессий.
Среди индустриальных партнёров колледжа «Микрон», НПО «Ангстрем», «НМ-Тех», «Электронинвест», НИИ «Субмикрон», завод «Протон», «Элвис», ЗНТЦ и «Миландр». На этих предприятиях студенты проходят практику и могут закрепиться на рабочих местах.
Первых студентов колледж принял летом 2024-го. Набор составил более двухсот выпускников 9-х и 11-х классов. Нынешние 15 выпускников поступали после 11-го класса и учились по сокращённой программе; студенты, пришедшие после 9-го класса, продолжают обучение.
В 2026 году колледж принимает выпускников 9-х и 11-х классов на четыре программы среднего профессионального образования: «Твердотельная электроника», «Разработка и управление программным обеспечением», «Техническая эксплуатация и сопровождение информационных систем» и «Юриспруденция».