Дождевую канализацию на тротуарах засыпают в ходе благоустройства — строители заверяют, что это современный подход и луж не будет 19.07.2026 ZELENOGRAD.RU

Засыпанные ливнёвки обнаружили вдоль корпуса 1106. Местные жители считают, что это приведёт к лужам после дождей и весной при таянии снега. Некоторые жители отправили в «Мосводосток» вопросы о целесообразности такого решения.

На месте побывал и кандидат в депутаты Госдумы от КПРФ Иван Ульянченко — он тоже написал о заделанных решётках: «„Мосводосток“, вы серьёзно убрали из проекта ливнёвку? И теперь всё должно просто впитываться в землю! Это и есть новые технологии 2026 года?»

Пока неизвестно, какого мнения придерживается «Мосводосток» о ликвидации своей дождевой канализации.

Работы у корпуса 1106 выполняются в рамках реконструкции Панфиловского проспекта и пешеходной инфраструктуры вдоль него.

Подрядчик подтвердил «Зеленоград.ру», что ливнёвки в процессе работ убирают — таковы новые нормы: решётки ливневой канализации не делают на тротуарах, поэтому по всем тротуарам вдоль проспекта их уберут. Но на проезжую часть это не распространяется — там ливнёвки останутся.

В новых проектах дождеприёмные решётки стараются не размещать в основной полосе движения пешеходов, поэтому воду с тротуара отводят к дождеприёмникам у проезжей части. В качестве альтернативы строители укладывают на дорожках новый асфальт с уклоном, чтобы вода стекала к газонам и проезжей части, где и будут ливнёвки: «Луж быть не должно», — обещает подрядчик.

Однако перенос дождеприёмных решёток — не требование, а распространённая рекомендация, продиктованная прежде всего современным подходом к доступности и безопасности пешеходных дорожек для движения колясок и велосипедов, а также для маломобильных людей.

Действующие нормы не запрещают размещать дождеприёмные решётки на тротуарах. Требуется лишь, чтобы перед уклонами, лестницами и пандусами водоотводные решётки располагались за пределами основной полосы движения пешеходов. При этом предусмотрен и специальный тип дождеприёмника (типа Д, класса А15) именно для пешеходной зоны.

Почему решили ликвидировать дождеприёмники, пока непонятно. Проектную документацию, несмотря на многократные запросы «Зеленоград.ру», заказчик пока не предоставил. Без утверждённой схемы водоотвода и гидравлического расчёта невозможно проверить, компенсируется ли демонтаж дождеприёмников уклонами покрытия и приёмниками у проезжей части.

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Метки:
микрорайон 11, подтопления, лужи, протечки, канализация
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