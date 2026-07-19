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Лисица вышла погулять ночью на детскую площадку в лесу. Что делать при встрече с ней 19.07.2026 ZELENOGRAD.RU

«Вот такие гости нашего Малинского леса, — поделилась видеозаписью жительница 8-го микрорайона. — Сердце ушло в пятки, друг друга испугались. На меня из леса смотрела стая лис, у них светились глаза в свете фонаря, я испугалась и убежала. Будьте аккуратны».

Скорее всего, это была не стая, а лисье семейство: лиса, видимо, учит лисят охотиться: июнь-июль — как раз подходящее для этого время.

Лиса на видео — это, возможно, небольшая взрослая самка: самки в среднем меньше самцов. Но большую часть года взрослая лиса охотится и передвигается одна. А если в лесу её действительно ждали сородичи — это может быть подросший лисёнок.

В июле лисята достигают 60-80% размеров взрослой лисы, при этом они выглядят стройными и более долговязыми — длинные ноги, крупные уши, относительно худое тело и длинный хвост, но не такой пышный, как у взрослой лисы. Бурые пятна на спине и боках могут быть следствием летней линьки: в июле у лис шерсть часто выглядит неровной, зимний мех уже выпадает, а летний ещё не полностью сформировался.

Рыжие лисы обычно не живут стаями, как, например, волки. Но во время размножения у них образуется семейная группа: самка, самец (не всегда постоянно находящийся рядом) и лисята. В середине лета молодые лисы как раз начинают самостоятельно выходить на дороги, парковки и опушки леса, хотя родители ещё могут их подкармливать. Осенью и зимой часть молодых лис, особенно самцы, покидает родительскую территорию; другие могут оставаться дольше.

Именно из-за лисят лисье семейство могло переместиться ближе к городу. Летом взрослым лисам нужно добывать много пищи для потомства — если рядом с городом кормиться легче, семья может временно держаться на этой территории: и пища близко, и лесное укрытие недалеко. Другая возможная причина — строительство или вырубка леса поблизости: животные могут смещаться в более спокойные места (а именно это происходит сейчас с Малинским лесом за железной дорогой).

Лисы, которые регулярно встречают людей и находят рядом доступную пищу, могут постепенно терять естественную осторожность. Поэтому их не следует подкармливать или пытаться приручить.

Что делать при встрече с лисой

Лис регулярно встречают в разных районах Зеленограда. Особенно на границе города и леса, но иногда они заходят далеко в жилые районы. Если встретили лису:

— не пытайтесь её прогнать или подкармливать — нужно спокойно отойти
— будьте осторожны при выгуле своих питомцев — не отпускайте их с поводка (к тому же это запрещено)
— убедитесь, что ваш питомец вакцинирован от бешенства и срок действия прививки не истёк (обычно — один год)
— если животное ведёт себя агрессивно, сообщите в единую справочную мэрии по телефону 8-495-777-77-77

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Метки:
микрорайон 8, дикие животные
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