В июле лисята достигают 60-80% размеров взрослой лисы, при этом они выглядят стройными и более долговязыми — длинные ноги, крупные уши, относительно худое тело и длинный хвост, но не такой пышный, как у взрослой лисы. Бурые пятна на спине и боках могут быть следствием летней линьки: в июле у лис шерсть часто выглядит неровной, зимний мех уже выпадает, а летний ещё не полностью сформировался.

Рыжие лисы обычно не живут стаями, как, например, волки. Но во время размножения у них образуется семейная группа: самка, самец (не всегда постоянно находящийся рядом) и лисята. В середине лета молодые лисы как раз начинают самостоятельно выходить на дороги, парковки и опушки леса, хотя родители ещё могут их подкармливать. Осенью и зимой часть молодых лис, особенно самцы, покидает родительскую территорию; другие могут оставаться дольше.

Именно из-за лисят лисье семейство могло переместиться ближе к городу. Летом взрослым лисам нужно добывать много пищи для потомства — если рядом с городом кормиться легче, семья может временно держаться на этой территории: и пища близко, и лесное укрытие недалеко. Другая возможная причина — строительство или вырубка леса поблизости: животные могут смещаться в более спокойные места (а именно это происходит сейчас с Малинским лесом за железной дорогой).

Лисы, которые регулярно встречают людей и находят рядом доступную пищу, могут постепенно терять естественную осторожность. Поэтому их не следует подкармливать или пытаться приручить.