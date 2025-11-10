Ветклиника «Раденис»: спонсор темы
Лисы заходят всё глубже в город — дошли уже до 15-го микрорайона 10.11.2025 ZELENOGRAD.RU

Обычно лисиц встречали ближе к границам Зеленограда, но вчера её возле корпуса 1546 — это перекресток Панфиловского проспект и улицы Каменка, практически центр района Крюково.

«Лиса ходила прям возле подъездов. Камеру не успели сразу включить. Не боится не людей, ни собак», — рассказала читательница

Осенью и зимой лисы часто выходят к жилью в поисках еды. Как правило, они не представляют опасности для человека, но могут агрессивно реагировать на собак, защищая территорию или потомство.

Кроме того, лисы могут быть переносчиками бешенства.

Что делать при встрече с лисой:

— не пытайтесь её прогнать или подкармливать — нужно спокойно отойти;

— будьте осторожны при выгуле своих питомцев — не отпускайте их с поводка (к тому же это запрещено);

— убедитесь, что ваш питомец вакцинирован от бешенства и срок действия прививки не истёк (обычно — один год);

— если животное ведёт себя агрессивно, сообщите в единую справочную мэрии по телефону +7-495-777-77-77

Материалы о животных редакции Зеленоград.ру помогает делать Ветеринарная клиника «Раденис» - клиника доказательной ветеринарной медицины с высокопрофессиональными специалистами: ортопед-травматолог, стоматолог, кардиолог, анестезиолог, репродуктолог, офтальмолог, ратолог (специалист по грызунам). Приоритет: постановка диагноза и лечение конкретной патологии. Для этого есть все условия: своя экспресс-лаборатория, УЗИ и рентген. Адрес: Андреевка, ПГСК «Карат», напротив дома 31Б. Телефон 8-495-542-60-11, 8-925-720-37-32
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
дикие животные
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Грузовик сбил ребенка на повороте с Центрального проспекта в 3-й микрорайон Новости
Две обычные электрички МТППК переведут в «экспрессы» с 5 ноября Новости
Музыкальный спектакль «Каштанка» — 22 ноября в КЦ «Зеленоград» (ДК) Реклама
Все работы в новом сквозном проезде между Центральным и Московским проспектами планируют завершить до 15 ноября Новости
Заслуженный деятель электронной промышленности, ученый, изобретатель, сооснователь компании «Орга Зеленоград» Александр Нагин скончался на 77-м году жизни Новости
Загородные дома от 20 000 рублей/кв.метр под Зеленоградом Реклама
Концерт детского фольклорного ансамбля «Шаркунок» — познакомьтесь с традиционной культурой Рязанской области Афиша
На платную парковку в Зеленограде и большей части Москвы действует абонемент Новости
Чекап в Гастроцентре клиники «ЭстеДи» — комплексное обследование органов ЖКТ за один день по выгодной цене Реклама
Новый скейтпарк открылся на Сосновой аллее: первые райдеры уже тренируются Новости
Пожарные жалуются на автомобили во дворах: они мешают тушению пожаров, но наказание минимальное Новости
Ресторан-пивоварня «Хмельной кабан» приглашает гостей! Реклама
Электробус на маршруте е41 будут тестировать полгода, а заряжать на зеленоградской площадке Новости
Возле станции Крюково появились Дед Мороз и Снегурочка. Большинству читателей «Зеленоград.ру» это не понравилось Новости
В корпусе 813 снова открылся легендарный зал бокса! Реклама
МФЦ закроют для ремонта на целый год в 8-м микрорайоне Новости
Бесплатные занятия по настольному теннису предлагают для зеленоградцев 55+ Новости
Новые направления в спортивном комплексе ArenaPlay Технополис Реклама
Закончено благоустройство Заречной улицы в 17-м микрорайоне Новости
Стендапер Нурлан Сабуров выступит в Зеленограде — 28 ноября в ДК Афиша
Спектакль-сказка «Приключения Чиполлино» — 9 ноября в КЦ «Зеленоград» (ДК) Реклама
В Брехово нечистоты заливают жилой комплекс. Заменить оборудование не могут из-за судов с застройщиком Новости
Клиенты нового спорткомплекса «Горизонт» жалуются на грязь и неудобный проход. Особенно сложно инвалидам, которые там занимаются Новости
«Зеленоград Сервис»: по-настоящему качественный ремонт квартир и санузлов под ключ Реклама
Пешеходное ограждение снова разлетелось после ДТП — такие конструкции уже становились причиной гибели ребёнка Новости
Школа в Менделеево закрывается с ноября на капитальный ремонт. Средние и старшие классы будут учиться в две смены Новости
Мультистудия маникюра и эстетического ухода в Зеленограде Реклама
Грандиозная премьера осени: «Кошки. Часть 2» в Культурном центре «Зеленоград» Реклама
© 1997–2025 Зеленоград.ру