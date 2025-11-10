Обычно лисиц встречали ближе к границам Зеленограда, но вчера её возле корпуса 1546 — это перекресток Панфиловского проспект и улицы Каменка, практически центр района Крюково.
«Лиса ходила прям возле подъездов. Камеру не успели сразу включить. Не боится не людей, ни собак», — рассказала читательница
Осенью и зимой лисы часто выходят к жилью в поисках еды. Как правило, они не представляют опасности для человека, но могут агрессивно реагировать на собак, защищая территорию или потомство.
Кроме того, лисы могут быть переносчиками бешенства.
Что делать при встрече с лисой:
— не пытайтесь её прогнать или подкармливать — нужно спокойно отойти;
— будьте осторожны при выгуле своих питомцев — не отпускайте их с поводка (к тому же это запрещено);
— убедитесь, что ваш питомец вакцинирован от бешенства и срок действия прививки не истёк (обычно — один год);
— если животное ведёт себя агрессивно, сообщите в единую справочную мэрии по телефону +7-495-777-77-77