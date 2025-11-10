Обычно лисиц встречали ближе к границам Зеленограда, но вчера её возле корпуса 1546 — это перекресток Панфиловского проспект и улицы Каменка, практически центр района Крюково.

«Лиса ходила прям возле подъездов. Камеру не успели сразу включить. Не боится не людей, ни собак», — рассказала читательница

Осенью и зимой лисы часто выходят к жилью в поисках еды. Как правило, они не представляют опасности для человека, но могут агрессивно реагировать на собак, защищая территорию или потомство.

Кроме того, лисы могут быть переносчиками бешенства.