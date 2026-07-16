Шесть магазинов одежды закрылись в «Зеленопарке» 16.07.2026 ZELENOGRAD.RU

В торговом центре перестали работать магазины Modis, CR, XC, MO, Selection и «Каляев». Сейчас помещения освобождены. Что будет на их месте, пока неизвестно.

CR, XC и MO входят в FES Retail — компанию, которая управляет бывшими российскими магазинами Cropp, House и Mohito. Весной ретейлер объявил об оптимизации офлайн-сети: компания ведёт переговоры с владельцами торговых центров и закрывает магазины там, где не удаётся договориться о новых условиях аренды.

Администратор торгового центра сообщила корреспонденту «Зеленоград.ру», что у закрывшихся арендаторов закончились договоры и они решили их не продлевать. По её оценке, это связано с общей ситуацией в офлайн-торговле и конкуренцией с маркетплейсами.

Отдельная ситуация сложилась у Modis. В марте управляющая сетью компания подала заявление о собственном банкротстве. К этому моменту сеть значительно сократилась: если в 2024 году у неё было около 120 магазинов, то в марте 2026 года оставалась 31 точка.

Администратор также рассказала, что среди сотрудников торгового центра обсуждается возможное закрытие магазина «У Палыча», в ассортименте которого торты, пироги, десерты, сладости и готовые блюда. Официального подтверждения этой информации от сети или руководства «Зеленопарка» пока нет.

Сам «Зеленопарк» недавно вновь выставляли на продажу. Но желающих купить торговый центр за 7 миллиардов рублей не нашлось. По данным организатора торгов, комплекс был заполнен арендаторами примерно на 86% — то есть около 14% сдаваемых площадей пустовало. Это выше средней доли свободных площадей в московских ТЦ, которая в первой половине 2026 года составляла около 9%.

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Метки:
магазины, зеленопарк
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