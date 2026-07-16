Отдельная ситуация сложилась у Modis. В марте управляющая сетью компания подала заявление о собственном банкротстве. К этому моменту сеть значительно сократилась: если в 2024 году у неё было около 120 магазинов, то в марте 2026 года оставалась 31 точка.



Администратор также рассказала, что среди сотрудников торгового центра обсуждается возможное закрытие магазина «У Палыча», в ассортименте которого торты, пироги, десерты, сладости и готовые блюда. Официального подтверждения этой информации от сети или руководства «Зеленопарка» пока нет.