«Сначала подумали, что гром»: ночь глазами соседей

Жительница дома, стоящего через двор от поврежденного здания, не спала в момент удара. По ее словам, сначала раздался звук падения, затем — сильный хлопок, который она сперва приняла за гром, а через миг окно заполнил один сплошной огненный столб.

Взрывной волной выбило москитные сетки и стекла — окна выходят на две стороны дома, и волна, судя по всему, прошла насквозь. Балкон уцелел, пострадала только внутренняя обшивка — от помощи специалистов администрации семья позже отказалась, сказав, что справится своими силами.

Около пяти утра жильцы начали выходить на улицу — кто в чем спал, накинув пальто или халат, — и первым делом спрашивали друг друга, все ли целы.

Не сразу поняли, куда пришелся удар, — только когда увидели, что у дома напротив собираются полицейские машины и начинают оцеплять территорию, а из подъездов один за другим выходят люди. Через выбитые оконные проемы было видно, что квартиры в доме напротив тоже сильно повреждены.

Соседи боялись, что внутри кто-то мог остаться под завалами, но криков о помощи не было слышно — и, как потом выяснилось, опасения не подтвердились: под завалами никого не оказалось.

Через 15-30 минут к дому подъехали три скорые — они оказывали только первую помощь, никого не увозили. Обращались в основном пожилые люди со скачками давления, но все они уходили на своих ногах; кресло-каталка, которую привезли на всякий случай, так и осталась пустой. Один мужчина с порезанной рукой от помощи отказался сам.

Официально в Солнечногорске пострадали двое детей — эту цифру Михальков подтвердил и утром, и днем. Собеседница «Зеленоград.ру» слышала, как утром кто-то из экстренных служб говорил о четырех пострадавших, но уточняет: это было до того, как к дому приезжали дополнительные машины скорой, и точных данных на потом у нее нет. Редакции пока не удалось свести обе цифры воедино.

МЧС осмотрели здание и долго не пускали туда людей. В подъезде, обращенном прямо к пострадавшему зданию, на четвертом этаже после атаки пошла трещина по несущей стене. Станет ли она больше, пока неизвестно — жители ждут результатов обследования.

Администрация, как показалось соседям, приехала позже всех — примерно через час-два после удара. Рядом развернули палатку — штаб для оперативных служб, туда же позже подогнали два автобуса, где людям раздавали воду; там дежурили и ночью. Пока ждали техников, жильцы вышли с метлами и совками — расчищали от стекла лестничные площадки, чтобы можно было ходить по подъезду. Один из соседей нашел в траве обломки беспилотника.

Вечером и ночью в округе снова было слышно грохот, похожий на стрельбу, — как подумали жители, это работало ПВО, отражая новую атаку. Во вторник, 14 июля, начался дождь, и рабочие спешно обшивали разбитые окна поликарбонатом, запенивали и закрепляли саморезами, чтобы держалось хотя бы временно. В тот же день в дом несколько раз приходили газовики — нашли утечку газа в квартире соседки с первого этажа и на пару часов перекрыли газ всему дому.