В ночь на понедельник, 13 июля, беспилотник ударил по жилому дому на Банковской улице в Солнечногорске — пострадали двое детей, в нескольких дворах выбило окна, повредило машины. В доме напротив, через двор, после удара пошла трещина по несущей стене — жители ждут результатов обследования. Администрация разбирается с последствиями, но четкого порядка компенсаций — в отличие от атаки в мае — пока не назвала.
Что известно о последствиях удара
Судя по постановлению администрации о введении режима чрезвычайной ситуации, в зону происшествия входят четыре дома в Солнечногорске: Банковская, 30 и 26, Баранова, 35, и Военный городок, 11.
Для жителей поврежденных квартир открыли пункт временного размещения в корпусе школы. Там жителям оказывали медицинскую, психологическую и юридическую помощь, кормили, давали возможность помыться и остаться на ночь; рядом организовали отдельное размещение для домашних животных.
По постановлению администрации техническое обследование строительных конструкций всех четырех домов из зоны ЧС должны были завершить к вторнику, 14 июля. Полную опись поврежденного имущества, от которой будет зависеть размер компенсаций, по тому же постановлению планируют закончить к 24 июля.
«Сначала подумали, что гром»: ночь глазами соседей
Жительница дома, стоящего через двор от поврежденного здания, не спала в момент удара. По ее словам, сначала раздался звук падения, затем — сильный хлопок, который она сперва приняла за гром, а через миг окно заполнил один сплошной огненный столб.
Взрывной волной выбило москитные сетки и стекла — окна выходят на две стороны дома, и волна, судя по всему, прошла насквозь. Балкон уцелел, пострадала только внутренняя обшивка — от помощи специалистов администрации семья позже отказалась, сказав, что справится своими силами.
Около пяти утра жильцы начали выходить на улицу — кто в чем спал, накинув пальто или халат, — и первым делом спрашивали друг друга, все ли целы.
Не сразу поняли, куда пришелся удар, — только когда увидели, что у дома напротив собираются полицейские машины и начинают оцеплять территорию, а из подъездов один за другим выходят люди. Через выбитые оконные проемы было видно, что квартиры в доме напротив тоже сильно повреждены.
Соседи боялись, что внутри кто-то мог остаться под завалами, но криков о помощи не было слышно — и, как потом выяснилось, опасения не подтвердились: под завалами никого не оказалось.
Через 15-30 минут к дому подъехали три скорые — они оказывали только первую помощь, никого не увозили. Обращались в основном пожилые люди со скачками давления, но все они уходили на своих ногах; кресло-каталка, которую привезли на всякий случай, так и осталась пустой. Один мужчина с порезанной рукой от помощи отказался сам.
Официально в Солнечногорске пострадали двое детей — эту цифру Михальков подтвердил и утром, и днем. Собеседница «Зеленоград.ру» слышала, как утром кто-то из экстренных служб говорил о четырех пострадавших, но уточняет: это было до того, как к дому приезжали дополнительные машины скорой, и точных данных на потом у нее нет. Редакции пока не удалось свести обе цифры воедино.
МЧС осмотрели здание и долго не пускали туда людей. В подъезде, обращенном прямо к пострадавшему зданию, на четвертом этаже после атаки пошла трещина по несущей стене. Станет ли она больше, пока неизвестно — жители ждут результатов обследования.
Администрация, как показалось соседям, приехала позже всех — примерно через час-два после удара. Рядом развернули палатку — штаб для оперативных служб, туда же позже подогнали два автобуса, где людям раздавали воду; там дежурили и ночью. Пока ждали техников, жильцы вышли с метлами и совками — расчищали от стекла лестничные площадки, чтобы можно было ходить по подъезду. Один из соседей нашел в траве обломки беспилотника.
Вечером и ночью в округе снова было слышно грохот, похожий на стрельбу, — как подумали жители, это работало ПВО, отражая новую атаку. Во вторник, 14 июля, начался дождь, и рабочие спешно обшивали разбитые окна поликарбонатом, запенивали и закрепляли саморезами, чтобы держалось хотя бы временно. В тот же день в дом несколько раз приходили газовики — нашли утечку газа в квартире соседки с первого этажа и на пару часов перекрыли газ всему дому.
«Ждите звонка через пять дней»: что известно о компенсации за машины
Несколько машин во дворе пострадали одинаково: разбились лобовые стекла, повело крышу и корпус. У машины соседки с первого этажа в кузове осталась продолговатая дыра сантиметров десять — судя по всему, туда попал осколок беспилотника. Еще один автомобиль, по рассказам соседей, пострадал сильнее: обломок беспилотника попал прямо в него у дома возле «Пятерочки», машина загорелась, и позже ее увозили эвакуатором по частям.
Во вторник полиция и представители администрации обходили пострадавшие машины во дворе — фотографировали повреждения, составляли протоколы, записывали телефоны и просили ждать звонка примерно через пять дней. Про компенсацию за машины администрация пока ничего не говорит: сейчас разбираются в первую очередь с квартирами.
В мае в Солнечногорском округе после атаки БПЛА ввели режим чрезвычайной ситуации. Тогда и выяснилось, что порядок компенсаций за поврежденные машины у них есть, а у зеленоградцев в такой же ситуации — нет: сам порядок действовал еще с декабря 2025 года, просто до мая его не приходилось применять.
Куда обращаться жителям: пункт МФЦ, сроки на окна, предупреждение о мошенниках
Рядом с пострадавшими домами — между Военным городком, 11, и Банковской, 30, — открыли выездной офис МФЦ: работает ежедневно с 10:00 до 20:00, при себе нужен паспорт. Решение развернуть точку на месте принял лично Михальков; по официальным сообщениям, сотрудники будут работать столько, сколько потребуется жителям.
Порядок дальнейших действий зависит от адреса. Жителям Банковской, 30, нужно обратиться в этот же офис МФЦ с заявлением на компенсацию ущерба — управляющая компания «Выстрел» уже централизованно подготовила справки на все квартиры и передала их в МФЦ, отдельно ехать за ними не нужно; если квартиру еще не осмотрела комиссия, нужно предоставить ей доступ.
Жителям Военного городка, 11, Банковской, 26 и Баранова, 35, предстоят замеры окон: если сотрудники УК еще не приходили, стоит связаться с ними самим, а сами замеры назначили на четверг, 16 июля. Администрация обходила квартиры на месте — фиксировали не только разбитые стекла, но и мелкие повреждения, вроде плохо закрывающейся фурнитуры, и брали номера телефонов жителей.
Если повреждения серьезнее, чем окна, нужно обратиться в кабинет 103 администрации, в штаб, для осмотра комиссией и составления акта. Заявки на замену стекол принимают также у жителей еще четырех соседних домов, формально не входящих в зону ЧС, — Баранова, 52, Банковская, 28, Баранова, 33, и Баранова, 29.
Жителям, у которых нет телеграма, официальные сообщения администрации доносят местные активисты на безвозмездной основе — распечатывают посты из чата администрации и расклеивают по подъездам.
Быстро заменить стекла не получится: сначала замеры — на этой неделе, у опоздавших в начале следующей, — затем централизованный заказ и изготовление, до 14 дней, то есть в сумме около трех недель с момента атаки. Установка начнется по мере поступления изделий, в первую очередь там, где живут маленькие дети или пожилые люди, а весь объем работ займет минимум четыре недели.
В мае в постановлении о компенсациях был точный срок — сейчас его нет
Постановление о введении режима ЧС от 13 июля (№2129) отличается от майского документа (№1383), который принимали после атаки сразу по нескольким точкам округа — от торгового центра «Зеленопарк» до частных домов в Голубом и Майдарове.
В мае документ прямо поручал до 29 мая организовать выплаты пострадавшим по уже действовавшему постановлению №3144, распространяющемуся на поврежденное жилье и личный транспорт.
В июльском постановлении такого поручения нет: администрации предписано лишь до 15 июля рассчитать необходимые расходы на ликвидацию последствий и при необходимости обратиться за средствами в резервный фонд области. О том, что компенсации будут выплачивать по тому же порядку, администрация сообщила отдельно уже спустя два дня.
В вопросе временного размещения жителей июльский документ, наоборот, оказался подробнее. Если в мае предусматривалось лишь предоставление помещений маневренного фонда «при необходимости», то теперь администрация сразу поручила развернуть пункты временного размещения в трех школах и до 16 июля подготовить предложения по постоянному расселению эвакуированных жителей. Такое требование появилось в постановлении впервые; связано ли это с характером повреждений или с изменением порядка реагирования, администрация не поясняла.