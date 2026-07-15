Гастро-бар с блюдами за 250 рублей откроется на Яблоневой аллее 15.07.2026 ZELENOGRAD.RU

Новое заведение откроется на месте бара «Руки Вверх», который не работает с конца марта — его закрыли из-за грубых нарушений санитарных норм на месяц ещё в апреле, но бар до сих пор закрыт.

Вместо него на том же месте готовят к открытию новый формат гастро-бар «Добрые соседи». Это тоже проект команды «Руки Вверх! Бар» певца и бизнесмена Сергея Жукова.

Обещают единую цену 250 рублей на большинство блюд и напитков. Подача — в течение 15 минут. Когда именно произойдёт открытие, пока неизвестно.

Об истории закрытого бара «Зеленоград.ру» рассказывал в начале апреля: тогда Роспотребнадзор нашёл в заведении просроченные продукты и сотрудников с истёкшими медицинскими книжками, а Зеленоградский районный суд закрыл его на 30 суток.

Что открывается на Яблоневой аллее

Гастро-бар «Добрые соседи» уже работает в Москве на Можайском шоссе — в одном здании с действующим «Руки Вверх! Баром» — и тоже позиционируется как гастро-бар, где большинство блюд и напитков стоит 250 рублей. Часть позиций вынесена в отдельный, более дорогой раздел меню.

В Зеленограде, похоже, повторяют то же решение — объединяют два заведения под одной крышей. Это тот же бизнес: юрлицо бара не менялось, регистрационные данные и юридический адрес те же. Новый бренд запускает не новая компания, а прежний владелец помещения.

В конце июня, после долгого молчания в зеленоградском баре сообщили, что у «Руки Вверх!» появились соседи с главной по кухне тётей Зиной, обновили интерьер и запустили формат «Добрые соседи» — гастро-бар с домашней атмосферой.

Само заведение при этом выглядит так же, как в день закрытия: корреспондент «Зеленоград.ру» съездила на Яблоневую аллею — заведение по-прежнему закрыто и опечатано. Объявлений о скором открытии «Добрых соседей» нет ни у входа, ни на информационной стойке.

Что нашли на кухне закрытого бара

Роспотребнадзор опечатал бар 23 марта — во время внепланового визита, который должен был проверить исполнение более раннего предписания об устранении нарушений: проблемы у заведения фиксировали и раньше.

Проверка нашла не только просроченные продукты. На кухне не разделяли потоки сырой и готовой продукции. В производственных зонах — мусор и окурки, а инвентарь для уборки кухни хранили вместе с инвентарём для туалетов.

Пробы воды и продуктов не проверяли вообще, а условия хранения не контролировали как минимум три месяца. Лампу для обеззараживания воздуха не обслуживали больше года — обеззараживался ли воздух вообще, суд так и не смог установить.

У части сотрудников, включая шеф-повара, не было действующих медицинских книжек.

Просили закрыть только кухню — суд отказал

3 апреля Зеленоградский суд признал ООО «РВ Яблоневая» — юрлицо бара — виновным по статье о нарушении санитарных требований к организации питания. На заседании защита бара согласилась с протоколом о нарушении, но просила не приостанавливать работу целиком: к тому моменту заведение уже закрыло кухню и намеревалось работать только как бар. На вопрос суда, какие ещё меры приняты для устранения нарушений, защита ответила, что больше ничего не сделано.

Свидетелем на процессе выступил сотрудник территориального отдела Роспотребнадзора. Он заявил, что нарушения представляют реальную угрозу здоровью посетителей, и чтобы вновь принимать гостей, заведению нужно заключить договор со специализированной организацией, провести все необходимые лабораторные пробы и устранить остальные нарушения.

Судья Олеся Никульшина приостановила деятельность бара целиком на 30 суток — с 23 марта — момента опечатывания. Чтобы возобновить работу, заведению нужно не просто переждать срок, а доказать Роспотребнадзору, что все нарушения устранены, и получить от ведомства официальное заключение об этом. Судя по тому, что бар до сих пор не работает, с этим у него не сложилось. Подробностей редакция не знает — администрация заведения отказалась отвечать на вопросы. По общему телефону сети в редакции подтвердили только то, что зеленоградский бар закрыт — про планы на «Добрых соседей» оператор сказала, что информации у неё нет.

Дата открытия пока тоже неизвестна. В телеграм-канале заведения тем временем запустили конкурс: подписчикам предлагают угадать дату открытия в комментариях. Итоги подведут 17 июля — вероятно, тогда же назовут и саму дату.

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Метки:
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