Новое заведение откроется на месте бара «Руки Вверх», который не работает с конца марта — его закрыли из-за грубых нарушений санитарных норм на месяц ещё в апреле, но бар до сих пор закрыт.

Вместо него на том же месте готовят к открытию новый формат гастро-бар «Добрые соседи». Это тоже проект команды «Руки Вверх! Бар» певца и бизнесмена Сергея Жукова.

Обещают единую цену 250 рублей на большинство блюд и напитков. Подача — в течение 15 минут. Когда именно произойдёт открытие, пока неизвестно.

Об истории закрытого бара «Зеленоград.ру» рассказывал в начале апреля: тогда Роспотребнадзор нашёл в заведении просроченные продукты и сотрудников с истёкшими медицинскими книжками, а Зеленоградский районный суд закрыл его на 30 суток.