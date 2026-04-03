Бар на Яблоневой аллее закрыт на 30 дней. Поводом стала проверка Роспотребнадзора, выявившая санитарные нарушения.
История началась в прошлом месяце: 23 марта Роспотребнадзор опечатал заведение. В соцсетях бара деликатно сообщили, что заведение «ушло на каникулы».
Корреспондент «Зеленоград.ру» побывал у бара накануне заседания суда. На входе — замок, дверь закрыта решёткой, внутрь не попасть, объявление «Закрыто на ремонт». Но ни звуков, ни следов ремонтных работ нет.
На двери табличка «Закрыто на ремонт» и наклейки Роспотребнадзора. На Яндекс Картах заведение отмечено как «Временно не работает» — при этом в соцсетях продолжали публиковать предложения забронировать вип-зону.
3 апреля в зеленоградском районном суде рассмотрели административное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических требований к организации питания (статья 6.6 КоАП). Проверка нашла в баре просроченные продукты и выявила, что часть персонала работала с истёкшими медицинскими книжками.
Представитель бара просил суд ограничиться закрытием кухни, не приостанавливая работу заведения целиком. Но судья Олеся Никульшина вынесла решение о приостановке всей деятельности на 30 дней. Если нарушения устранят раньше и Роспотребнадзор это подтвердит, бар сможет открыться до истечения срока.
На картографических сервисах у бара есть негативные отзывы. Посетители жаловались на грязные столы, отсутствие половины позиций в меню и долгое ожидание.
«Элементарно не убирали грязную посуду», «липкий стол», «волосня на зеркале, пятна», «блюда ужасно невкусные, продукты низкого качества», «вынесли фруктовую тарелку с гнилыми фруктами» — такие отзывы появлялись в последние недели. Стали ли они поводом для проверки Роспотребнадзора — неизвестно.
Редакция «Зеленоград.ру» направила запрос в Роспотребнадзор и руководству бара, чтобы узнать, что именно нарушили и что уже сделано для устранения.