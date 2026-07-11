Ежедневно в Москве в первой половине 2026 года работали около 36 тысяч курьеров — на 11 тысяч, или 44%, больше, чем годом ранее.

При этом число ежедневно работающих курьеров выросло значительно быстрее, чем объём доставок: курьеров стало на 44% больше, а заказов — примерно на 5%:

С чем связан такой разрыв, непонятно — с ростом числа работников с неполной занятостью, изменением системы учёта или другими причинами.

В любом случае, рост числа курьеров означает, что их становится заметно больше на тротуарах и во дворах. Особенно важными для горожан становятся контроль скорости, возможность идентифицировать нарушителя и понятный порядок подачи жалоб на опасную езду.

В департаменте транспорта сообщили, что продолжают контролировать соблюдение курьерами единого стандарта работы. Он предусматривает обязательную идентификацию, требования к внешнему виду и транспорту, а также цифровой контроль. Подробнее о новых правилах контроля курьеров читайте в статье «Зеленоград.ру»: www.zelenograd.ru/news/62376/