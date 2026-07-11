На пруду в 12-м микрорайоне высадили водные растения на специальном биоплато 11.07.2026 ZELENOGRAD.RU

6500 саженцев привезли на Дунькин пруд неделю назад. Местные жители делились наблюдениями за завершающим этапом благоустройства: «Пруд до конца обустроили, стало так уютно».

На пруду высадили 1500 обыкновенных и 2500 болотных ирисов, 2500 растений сусака зонтичного и 125 жёлтых кубышек.

«Часть растений разместили на биоплато — отделённом мелководном участке в восточной части пруда, который устроили во время капитального ремонта водоёма. Растения должны поглощать часть питательных веществ из воды и тем самым сдерживать рост нитчатых водорослей во всем водоеме», — рассказал «Зеленоград.ру» директор компании «Вектор», которая занималась благоустройством водоёма.

Пока растения на биоплато не зацвели. Обычно эти виды цветут летом, но после посадки сроки зависят от того, как они приживутся. Зато на самом пруду уже зацветают желтые кувшинки.

«Все высаженные растения многолетние и зимостойкие. Поставщик дал на них годовую гарантию: если какие-то не приживутся или погибнут, их заменят», — рассказал директор «Вектора».

Ухаживать за прудом и посадками будет «Мосводосток». Поскольку Дунькин пруд искусственный и естественного притока воды у него нет, в жаркую погоду его уровень может снижаться из-за испарения. При необходимости в пруд будет доливать воду из городского водопровода. А на биоплато вода постоянно поступает из самого пруда через трубы подачи воды.

Из запланированного осталось только зарыбление пруда — год назад перед началом реконструкции из водоема выловили и вывезли всю рыбу. Как сообщали в «Мосводостоке», мероприятия по «искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов» будут проведены по согласованию и заключению Росрыболовства. Уточним, когда это произойдет.

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Метки:
благоустройство, микрорайон 12, дунькин пруд
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