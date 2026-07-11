Пока растения на биоплато не зацвели. Обычно эти виды цветут летом, но после посадки сроки зависят от того, как они приживутся. Зато на самом пруду уже зацветают желтые кувшинки.

«Все высаженные растения многолетние и зимостойкие. Поставщик дал на них годовую гарантию: если какие-то не приживутся или погибнут, их заменят», — рассказал директор «Вектора».

Ухаживать за прудом и посадками будет «Мосводосток». Поскольку Дунькин пруд искусственный и естественного притока воды у него нет, в жаркую погоду его уровень может снижаться из-за испарения. При необходимости в пруд будет доливать воду из городского водопровода. А на биоплато вода постоянно поступает из самого пруда через трубы подачи воды.