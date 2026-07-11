Стоимость аренды места на открытой платной стоянке напротив дома 37 на Георгиевском проспекте с 1 августа вырастет с 6000 до 8000 рублей в месяц. Новый тариф ввел собственник, который недавно приобрел участок.
Новый тариф ввела компания «Удобная Локация» — компания владеет тремя земельными участками на Георгиевском проспекте, на которых стоит парковка (в документе она называется «Парковка 1»). Уведомление о повышении цены размещено на въезде на парковку и датировано 1 июля.
На въезде сейчас меняют старые парковочные карты на новые. Охрана подтвердила редакции: оплата за июль пока идет по старой цене, а квитанции на 8000 рублей — уже за август — появятся к концу месяца. Для мотоцикла или мопеда место подорожает до 3500 рублей. Если не заплатить за место до 25-го числа, его без дополнительного уведомления передадут другому клиенту.
О смене собственника автовладельцев предупредили еще в июне: администрация попросила не платить за июль до появления новых реквизитов. Тогда же жителей предупреждали о мошеннических пуш-уведомлениях с поддельными реквизитами оплаты. Похоже, кто-то попытался воспользоваться неразберихой вокруг смены собственника, чтобы выманить у жителей деньги под видом легального платежа.
?Дефицит парковок в 17-м микрорайоне тянется с момента его застройки. Утвержденный в 2015 году проект планировки предусматривал четыре многоуровневых гаража-стоянки общей вместимостью около 3500 машиномест — застройщик обещал построить их все. Позже эти планы пересмотрели: вместо четырех паркингов построили один, на 347 машиномест. На момент открытия в 2022 году цена составляла до одного миллиона рублей, сейчас в объявлениях о перепродаже за отдельные места уже просят до двух миллионов.
Местные жители, которые написали в редакцию «Зеленоград.ру», сходятся в одном: повышение выглядит как попытка нового собственника побыстрее окупить покупку участка на фоне введения платы на городских парковках и пользуясь тем, что альтернатив парковке в микрорайоне почти нет.
- Спросим у собственника и городской администрации, чем вызвано такое резкое подорожание — и вернёмся с ответом.