Стоимость аренды места на открытой платной стоянке напротив дома 37 на Георгиевском проспекте с 1 августа вырастет с 6000 до 8000 рублей в месяц. Новый тариф ввел собственник, который недавно приобрел участок.

Новый тариф ввела компания «Удобная Локация» — компания владеет тремя земельными участками на Георгиевском проспекте, на которых стоит парковка (в документе она называется «Парковка 1»). Уведомление о повышении цены размещено на въезде на парковку и датировано 1 июля.

На въезде сейчас меняют старые парковочные карты на новые. Охрана подтвердила редакции: оплата за июль пока идет по старой цене, а квитанции на 8000 рублей — уже за август — появятся к концу месяца. Для мотоцикла или мопеда место подорожает до 3500 рублей. Если не заплатить за место до 25-го числа, его без дополнительного уведомления передадут другому клиенту.