За последнюю неделю произошло два таких ДТП.

Ночью 4 июля на Центральном проспекте 26-летний водитель арендованного электросамоката «Юрент» ехал по проезжей части, не справился с управлением и упал.

Днём 1 июля в Северной промзоне 33-летний водитель арендованного электросамоката «Яндекс Go» ехал по тротуару, не справился с управлением и упал.

Похожее ДТП было и в конце июня: у корпуса 1145 пострадал 45-летний водитель «Юрента». Он съезжал с тротуара, не справился с управлением и опрокинулся.

Всех пострадавших отвезли в зеленоградскую больницу. Их состояние сейчас неизвестно.

Госавтоинспекция напоминает, что водителям самокатов нужно держать обе руки на руле, а обе ноги на подножках; не двигаться по разметке — торможение на ней может быть опасно из-за потери устойчивости (опрокидывания); не ехать в наушниках; не отвлекаться на телефон; выбирать безопасную скорость и использовать защитную экипировку.

При этом сохраняется и другая проблема — наезды самокатчиков на пешеходов. В конце июня возле МИЭТа 21-летний водитель арендованного электросамоката «Яндекс Go» наехал на восьмилетнего ребёнка на тротуаре. А двое детей 12 и 13 лет ехали на личном самокате по Солнечной аллее и сбили 76-летнюю женщину.