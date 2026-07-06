Для зеленоградцев это одна из пересадочных станций по дороге в Москву: здесь можно выйти и пересесть на метро.

Закрытие связывают с переустройством железнодорожного узла под будущую высокоскоростную магистраль Москва — Санкт-Петербург. По предварительной информации, существующие платформы МЦД-3 попадают в зону новых путей.

Официального подробного разъяснения о сроках, причинах и схеме для пассажиров пока нет. В сервисе «Туту.ру» указано, что станция будет закрыта до 31 декабря.

Пассажирам из Крюково стоит заранее проверять маршрут перед поездкой. Ближайшие варианты пересадки на метро по МЦД-3 — Ховрино, Грачевская, Лихоборы и Останкино, в зависимости от нужного направления.