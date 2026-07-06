«Ведогонь-театр» открыл продажу билетов на все спектакли сентября 06.07.2026 ZELENOGRAD.RU

В афише первого месяца 28-го театрального сезона — репертуарные спектакли. Часть билетов уже выкуплена — вероятно, к сентябрю мест по более низкой цене останется еще меньше, сейчас выбор большой.

Купить билеты можно на сайте театра. Кассы откроются 5 августа.

Команда театра также поделилась планами на новый театральный сезон.

Афиша на сентябрь

11 сентября (пятница) 19:00 — «Старомодная комедия» (12+)

Лирическая история о встрече двух одиноких людей в доме отдыха на Рижском взморье: она — яркая и независимая, он — педантичный врач.

12 сентября (суббота) 19:00 — «Беда от нежного сердца» (12+)

Комедия-водевиль: в доме Бояркиных все смешалось из-за брачных планов, неожиданного визита и сразу трех девушек на пути потенциального и слишком влюбчивого жениха.

17 сентября (четверг) 19:00 — «Дуэль» (16+)

Инсценировка известного произведения Чехова о том, как хорошие люди абсолютно не способны услышать друг друга.

  • Билеты по фиксированной цене 1600 рублей: vedogon.ru/duel

18 сентября (пятница) 19:00 — «Звездопад» (14+)

Лирическая драма о первой любви на фоне войны: девятнадцатилетний Миша Ерофеев оказывается в тыловом госпитале и встречает медсестру Лиду — чувство становится для героев настоящим светом надежды.

19 сентября (суббота) 18:00 — «Чем люди живы» (12+)

Спектакль-притча об ангеле, отправленном на землю за душой одной женщины, поставлен известным театральным режиссером Татьяной Тарасовой.

20 сентября (воскресенье) 19:00 — «Хозяйка гостиницы» (12+)

Итальянская комедия про обворожительную и независимую Мирандолину, которая ловко ведет дела — как гостиничные, так и любовные.

24 сентября (четверг) 19:00 — «Воспоминания из старого чемодана» (16+)

Моноспектакль Ильи Роговина назван воспоминанием, ассоциацией и фантазией. Это история писателя Константина Федина, рассказанная его правнуком. На фоне Первой мировой войны, плена и революции, литературы и театра, с ним случилось то, что случается только однажды в жизни — та самая, настоящая Любовь…

25 сентября (пятница) 19:00 — «Убийство и прочие неприятности» (16+)

Это постановка по мотивам английских детективов про двух писателей, которые становятся неугодными друг другу.

26 сентября (суббота) 19:00 — «Скупой» (12+)

Комедия Мольера о богатом Гарпагоне, который доводит скупость до абсурда и пытается устроить судьбу детей по расчету.

Афиша детских спектаклей на сентябрь:

13 сентября (воскресенье) 17:00 — «Калле Блюмквист — суперсыщик!» (10+)

Веселый детективный спектакль по истории Астрид Линдгрен о находчивом сыщике тринадцати лет. Калле и его друзья все лето похищают друг у друга сокровища, придумывают секретные игры, захватывают соперников в плен и изобретают массу других развлечений. Но однажды они становятся свидетелями настоящего преступления…

19 сентября (суббота) 15:00 — «Огниво» (7+)

Театральная вариация красивой сказки Ганса Христиана Андерсена о Принцессе, Солдате и Ведьме — со счастливым финалом.

26 сентября (суббота) 11:00 и 13:00 — «Волшебный сундук потерянного смеха» (3+)

В этой истории нет четкого сценария. Есть два клоуна, пустой волшебный сундук, мыльные пузыри и дети как главные соавторы.

27 сентября (воскресенье) 12:00 — «Рикки-Тикки-Тави» (3+)

Героическая сказка по мотивам книги Джозефа Редьярда Киплинга о смелом мангусте, который дружит с крысами Чуей и Чучундрой, птичкой Дарзи и девочкой Элли — и встанет на защиту друзей, когда коварные змеи придумают злой план.

Адрес Ведогонь-театра: улица Юности, дом 17

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Метки:
досуг, афиша, спектакль, Ведогонь-театр
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