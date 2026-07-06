Афиша на сентябрь

11 сентября (пятница) 19:00 — «Старомодная комедия» (12+)

Лирическая история о встрече двух одиноких людей в доме отдыха на Рижском взморье: она — яркая и независимая, он — педантичный врач.

Билеты от 1900 до 2400 рублей: vedogon.ru/staromodnaya_komedia

12 сентября (суббота) 19:00 — «Беда от нежного сердца» (12+)

Комедия-водевиль: в доме Бояркиных все смешалось из-за брачных планов, неожиданного визита и сразу трех девушек на пути потенциального и слишком влюбчивого жениха.

Билеты от 1900 до 2500 рублей: vedogon.ru/beda_ot_nejnogo_serdza

17 сентября (четверг) 19:00 — «Дуэль» (16+)

Инсценировка известного произведения Чехова о том, как хорошие люди абсолютно не способны услышать друг друга.

Билеты по фиксированной цене 1600 рублей: vedogon.ru/duel

18 сентября (пятница) 19:00 — «Звездопад» (14+)

Лирическая драма о первой любви на фоне войны: девятнадцатилетний Миша Ерофеев оказывается в тыловом госпитале и встречает медсестру Лиду — чувство становится для героев настоящим светом надежды.

Билеты от 1400 до 2000 рублей: vedogon.ru/zvezdopad

19 сентября (суббота) 18:00 — «Чем люди живы» (12+)



Спектакль-притча об ангеле, отправленном на землю за душой одной женщины, поставлен известным театральным режиссером Татьяной Тарасовой.

Билеты по фиксированной цене 1500 и 1600 рублей: vedogon.ru/chem_ludi_givi

20 сентября (воскресенье) 19:00 — «Хозяйка гостиницы» (12+)



Итальянская комедия про обворожительную и независимую Мирандолину, которая ловко ведет дела — как гостиничные, так и любовные.

Билеты от 1400 до 2000 рублей: vedogon.ru/hoziayka_gostinitsi

24 сентября (четверг) 19:00 — «Воспоминания из старого чемодана» (16+)



Моноспектакль Ильи Роговина назван воспоминанием, ассоциацией и фантазией. Это история писателя Константина Федина, рассказанная его правнуком. На фоне Первой мировой войны, плена и революции, литературы и театра, с ним случилось то, что случается только однажды в жизни — та самая, настоящая Любовь…

Билеты по фиксированной цене 1400 рублей: vedogon.ru/stary_chemodan

25 сентября (пятница) 19:00 — «Убийство и прочие неприятности» (16+)



Это постановка по мотивам английских детективов про двух писателей, которые становятся неугодными друг другу.

Билеты от 1900 до 2500 рублей: vedogon.ru/ubiystvo_i_prochie_nepriyatnosti

26 сентября (суббота) 19:00 — «Скупой» (12+)



Комедия Мольера о богатом Гарпагоне, который доводит скупость до абсурда и пытается устроить судьбу детей по расчету.