На Берёзовой аллее делают автобусные остановки. Ранее префектура не поддержала запуск автобусов на этой улице 06.07.2026 ZELENOGRAD.RU

На Берёзовой аллее во время ремонта должны установить шесть новых остановочных павильонов. Сейчас площадку под один из павильонов готовят между домами 2 и 3, рассказал «Зеленоград.ру» начальник участка. При этом внутри 2-го и 4-го микрорайонов сейчас — ни по Берёзовой аллее, ни по улице Лётчика Полагушина — автобусы не ходят.

Запустить их по этим улицам предлагал департамент транспорта, чтобы сократить расстояние от жилых домов и социальных объектов до остановок — с 900 до 100 метров. Для этого улицы нужно было реконструировать — сейчас эта реконструкция идёт на Берёзовой аллее.

Местные власти эту идею не поддержали. Против выступила комиссия по безопасности дорожного движения. В ГИБДД считали, что остановки без карманов рядом со школами и детсадами могут снизить безопасность и затруднить движение транспорта, в том числе общественного.

Компания «Стройпроект АС», занимающаяся благоустройством в Зеленограде, также указывала, что из-за подземных коммуникаций и зелёных насаждений сделать заездные карманы на Берёзовой аллее без реконструкции всей улицы невозможно.

В декабре комиссия признала предложение дептранса нецелесообразным. К вопросу планировали вернуться, если Берёзовую аллею и/или улицу Лётчика Полагушина включат в программу комплексного благоустройства. Берёзовая аллея туда уже попала.

Если в следующем году такое же благоустройство пройдёт на улице Лётчика Полагушина, не исключено, что после этого через 2-й и 4-й микрорайоны пойдут автобусы.

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Метки:
общественный транспорт, реконструкция, автобусная остановка, березовая аллея, улица лётчика полагушина
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