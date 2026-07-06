Запустить их по этим улицам предлагал департамент транспорта, чтобы сократить расстояние от жилых домов и социальных объектов до остановок — с 900 до 100 метров. Для этого улицы нужно было реконструировать — сейчас эта реконструкция идёт на Берёзовой аллее.

Местные власти эту идею не поддержали. Против выступила комиссия по безопасности дорожного движения. В ГИБДД считали, что остановки без карманов рядом со школами и детсадами могут снизить безопасность и затруднить движение транспорта, в том числе общественного.

Компания «Стройпроект АС», занимающаяся благоустройством в Зеленограде, также указывала, что из-за подземных коммуникаций и зелёных насаждений сделать заездные карманы на Берёзовой аллее без реконструкции всей улицы невозможно.

В декабре комиссия признала предложение дептранса нецелесообразным. К вопросу планировали вернуться, если Берёзовую аллею и/или улицу Лётчика Полагушина включат в программу комплексного благоустройства. Берёзовая аллея туда уже попала.

Если в следующем году такое же благоустройство пройдёт на улице Лётчика Полагушина, не исключено, что после этого через 2-й и 4-й микрорайоны пойдут автобусы.