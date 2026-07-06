Константин родился в Иркутской области, какое-то время провел в Санкт-Петербурге, но именно Зеленоград стал центром притяжения и жизни, и творчества музыканта.

«Меня зовут Жора Князь, я рок-музыкант из Зеленограда» — так начинает свои видеообращения артист.

Клипы Константин часто снимает в зеленоградских локациях. Например, в июне 2024 года он вместе со своей командой установил барабанную установку и записал клип на трек «Амур» прямо на разделительном газоне Кутузовского шоссе, у границы Зеленограда (в районе ЖК «Новый Зеленоград»).

Главная фишка Жоры Князя — переосмыслять популярные современные рэп- и поп-хиты в стиле классического русского рока 90-х. Каверы набирают сотни миллионов просмотров, а слушатели отмечают, что рок-аранжировки Князя придают современным песням совершенно новый и глубокий смысл.

Жора Князь закрепил успех на телевидении, став участником и победителем популярного музыкального шоу «Конфетка» на ТНТ, где его песню перепел сам Филипп Киркоров. Также он появлялся в проектах вроде «МУЗ.ЛОФТ» со Стасом Ярушиным.

Помимо каверов и пародий, Константин выпускает собственные живые рок-песни (например, «Амур», «Как дураки») и активно гастролирует по России с сольными концертами.