Выделенную полосу для автобусов начали делать на Солнечной аллее и Центральном проспекте 06.07.2026 ZELENOGRAD.RU

Сейчас на правой полосе по направлению к Крюково наносят разметку, включая буквы «А».

Выделенка пройдёт от пересечения Центрального проспекта с Берёзовой аллеей до остановки «Поликлиника 105» на Солнечной аллее. Когда она заработает, точно неизвестно.

В мэрии утверждают, что скорость движения автобусов по выделенкам увеличивается в два-четыре раза, время в пути для пассажиров сокращается, аварийность снижается в среднем на 25%. Кроме того, по выделенкам ездят такси и машины экстренных служб.

Однако для водителей личных машин полос станет меньше: «Здравствуй, полная стоямба в городе», — реагируют некоторые из них на появление выделенки.

Центральный проспект и Солнечная аллея — только один из участков, где в этом году запланировали новые выделенные полосы. С 18 июля заработает выделенка на улице Гоголя. Также выделенку планировали сделать на Панфиловском проспекте: от проспекта Генерала Алексеева до улицы Гоголя (в обе стороны) и от остановки «Михайловский пруд» до улицы Каменка

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Метки:
центральный проспект, солнечная аллея, выделенная полоса, переразметка дорог
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