Сейчас на правой полосе по направлению к Крюково наносят разметку, включая буквы «А».
Выделенка пройдёт от пересечения Центрального проспекта с Берёзовой аллеей до остановки «Поликлиника 105» на Солнечной аллее. Когда она заработает, точно неизвестно.
В мэрии утверждают, что скорость движения автобусов по выделенкам увеличивается в два-четыре раза, время в пути для пассажиров сокращается, аварийность снижается в среднем на 25%. Кроме того, по выделенкам ездят такси и машины экстренных служб.
Однако для водителей личных машин полос станет меньше: «Здравствуй, полная стоямба в городе», — реагируют некоторые из них на появление выделенки.
Центральный проспект и Солнечная аллея — только один из участков, где в этом году запланировали новые выделенные полосы. С 18 июля заработает выделенка на улице Гоголя. Также выделенку планировали сделать на Панфиловском проспекте: от проспекта Генерала Алексеева до улицы Гоголя (в обе стороны) и от остановки «Михайловский пруд» до улицы Каменка