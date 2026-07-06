В мэрии утверждают, что скорость движения автобусов по выделенкам увеличивается в два-четыре раза, время в пути для пассажиров сокращается, аварийность снижается в среднем на 25%. Кроме того, по выделенкам ездят такси и машины экстренных служб.

Однако для водителей личных машин полос станет меньше: «Здравствуй, полная стоямба в городе», — реагируют некоторые из них на появление выделенки.