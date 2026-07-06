К озеру завезли песок для пляжа, сейчас его разравнивают у воды. Также готовят основание дорожки, которая пройдёт вдоль водоёма и отделит песчаную зону от газона с шезлонгами.
Пляж будет небольшим: песчаную часть уменьшат, чтобы песок не сползал в воду. По словам рабочих, на пляже, помимо дорожки, осталось восстановить газон и установить мостик к воде.
Продолжаются работы и с пешеходными дорожками вокруг озера. На некоторых уже уложен чистовой слой асфальта, на других — черновой. Как рассказали корреспонденту «Зеленоград.ру» на объекте, почти все дорожки уже готовы. «Мы близимся к завершению», — сказал представитель «Жилищника».
Для отдыха у воды уже установили опоры для подвесных лавочек — ближе к аллее «Лесные пруды». Ещё одни опоры стоят справа от водоёма, ближе к лесу: там тоже будут качели.
Продолжаются работы и на площадке, где должны поставить теннисный стол и волейбольную стойку с сеткой: там укладывают геоткань и отсыпают основание кварцевым песком.
Резиновое покрытие на детской и спортивной площадках, а также оставшиеся игровые элементы установят позже.
У Чёрного озера планируют сделать два причала для рыбаков — справа от мостика. Также появится велопарковка, предположительно рядом со входом.
На территории запланировано видеонаблюдение. Сейчас рабочие прокладывают кабели для будущих камер. Опоры освещения уже установлены, позже на них установят новые плафоны.
Завершить благоустройство зоны отдыха должны к 30 июля.