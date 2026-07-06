К озеру завезли песок для пляжа, сейчас его разравнивают у воды. Также готовят основание дорожки, которая пройдёт вдоль водоёма и отделит песчаную зону от газона с шезлонгами.

Пляж будет небольшим: песчаную часть уменьшат, чтобы песок не сползал в воду. По словам рабочих, на пляже, помимо дорожки, осталось восстановить газон и установить мостик к воде.