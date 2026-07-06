В 3, 4 и 5 микрорайонах отключение затронет только часть домов. Посмотреть, когда отключат ваш дом можно на сайте мэрии www.mos.ru/otvet-dom-i-dvor/grafik-otklucheniya-goryachei-vodi/ или МОЭК www.moek.ru/

Формально воду отключают с полуночи 7 июля: возможно, вода ещё будет рано утром, но лучше на это не рассчитывать.

Горячей воды не будет до 16 июля включительно (по графику до 23:59): то есть скорее всего горячая вода появится в течение 17 июля. При этом после включения она может быть ржавая или мутная.

На время отключения рекомендуется перекрыть кран подачи горячей воды в квартиру. Это нужно, чтобы избежать лишних расходов. Дело в том, что трубы остаются заполненными холодной водой, но счётчик считает её горячей, которая стоит значительно дороже. .