«Сейчас заваривают один из основных входов и ещё угрожали полицией за съёмку», — обсуждают местные жители, которые годами использовали стадион для пробежек, прогулок и прохода в лесопарк.

У заброшенного советского стадиона, похоже, начнется новая жизнь. В этом тихом уголке Зеленограда планируют построить большой технопарк на 800 рабочих мест с возможностью высотной застройки.



Соглашение о сотрудничестве по строительству технопарка «Элион» в марте подписали девелоперская компания AVA Group и департамент предпринимательства Москвы.