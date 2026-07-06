К стадиону «Элион» в лесу 5-го микрорайона закрыли проход. Здесь построят большой технопарк 06.07.2026 ZELENOGRAD.RU

«Сейчас заваривают один из основных входов и ещё угрожали полицией за съёмку», — обсуждают местные жители, которые годами использовали стадион для пробежек, прогулок и прохода в лесопарк.

У заброшенного советского стадиона, похоже, начнется новая жизнь. В этом тихом уголке Зеленограда планируют построить большой технопарк на 800 рабочих мест с возможностью высотной застройки.

Соглашение о сотрудничестве по строительству технопарка «Элион» в марте подписали девелоперская компания AVA Group и департамент предпринимательства Москвы.

Из публичных документов о проекте мало что известно. Площадь территории — более пяти гектаров, новых площадей — более 50 тысяч квадратных метров. В проекте обещаны исследовательские и опытно-конструкторские центры, производственные площадки, офисные блоки и общественные пространства «для жителей района».

Специализация заявлена как робототехника и кибербезопасность. При этом девелопер пишет, что интерес к проекту выразили предприятия по производству лекарств и материалов, инженерных роботизированных комплексов, микроэлектроники, плакированных лент и прокатных псевдосплавов. То есть по описанию это не только узкий кластер робототехники, а промышленно-технологический объект с широким отраслевым спектром.

Отдельно заявлены благоустройство территории, коммерческие сервисы, фуд-корты и зоны отдыха для жителей района, однако режим доступа к этим пространствам не раскрыт, а по прежним документам можно сделать вывод, что доля общественных пространств составит около 10% общей площади.

У местных жителей много вопросов: когда начнется строительство и сколько оно продлится, как новый технопарк повлияет на экологию района, будет ли организован для него отдельный выезд на Ленинградское шоссе, или трафик пойдёт через жилой район, и, наконец, когда появятся общественные пространства для жителей района и спросят ли жителей, что им надо на самом деле.

Редакция «Зеленоград.ру» уточнит у AVA Group и городских ведомств детали проекта.

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Метки:
строительство, технопарк, Стадион "Элион" (5-ый микрорайон)
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