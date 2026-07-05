20-летняя Александра Михайлова завоевала золото чемпионата Европы по фехтованию в командных соревнованиях. Это уже вторая взрослая командная победа спортсменки за сезон: в мае она вместе со сборной выиграла этап Кубка мира.
В финале российские саблистки встретились с Францией — лидером мирового рейтинга, действующими чемпионками мира и Европы. Александра Михайлова в седьмом бою не проиграла олимпийской чемпионке Манон Апити: их поединок закончился 5:5. Финал завершился победой российской команды со счётом 45:39.
В юниорских соревнованиях у Михайловой уже были победы на мировом уровне. В 2025 году она стала чемпионкой мира среди юниоров, в 2026-м на юниорском первенстве мира она завоевала серебро в личном турнире и помогла российской команде выиграть золото.
Михайлова занимается фехтованием с 2014 года у тренера Сергея Бунаева. Зеленоградская площадка спортшколы по фехтованию находится в ФОК «Юность» в 4-м микрорайоне. Там работают отделения мужской и женской сабли. Уточнить условия записи на фехтование можно по телефону 8-499-242-84-44, добавочный