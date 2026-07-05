В юниорских соревнованиях у Михайловой уже были победы на мировом уровне. В 2025 году она стала чемпионкой мира среди юниоров, в 2026-м на юниорском первенстве мира она завоевала серебро в личном турнире и помогла российской команде выиграть золото.