После сообщений о временном смягчении требований к топливу водители стали проверять паспорта качества прямо на АЗС. Объясняем, где должен быть этот документ, почему надписи «К5» теперь недостаточно и какие признаки после заправки должны насторожить.

«Хорошая идея прикладывать фото паспорта на топливо с доски информации АЗС. Будет понимание, чего потом ожидать от двигателя», — предлагает участников водительского телеграм-чата https://t.me/voditeli_zelenograd_chat, где зеленограды делятся информацией о наличии топлива на АЗС.

«Паспорт на топливо» — это документы на конкретную партию бензина или дизеля: в них указаны завод, нефтебаза, дата партии и фактические показатели топлива.

Повод для обсуждения — постановление правительства от 2 июля. До конца года оно разрешило выпуск и обращение в России автомобильного бензина экологического класса К5 с массовой долей серы до 150 мг/кг и дизельного топлива К5 с серой до 350 мг/кг.

Это не значит, что на каждой АЗС появилось такое топливо. И у нас пока нет подтверждения, что бензин или дизель с повышенной серой уже продают на зеленоградских или ближайших заправках. Но теперь одной строки «К5» в паспорте действительно недостаточно: нужно смотреть фактические показатели.

Где искать паспорт и на что смотреть

Главная строка сейчас — «массовая доля серы». По обычным требованиям техрегламента для бензина К5 сера должна быть не выше 10 мг/кг; у бензина К3 предел — 150 мг/кг. Для дизеля К5 предел тоже 10 мг/кг, а для дизеля К3 — 350 мг/кг.

Проще говоря: если в паспорте написано К5, но в фактическом значении серы больше 10 мг/кг, это топливо с временно разрешённым отклонением. Для бензина новый временный предел — до 150 мг/кг, для дизеля — до 350 мг/кг.