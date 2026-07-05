После сообщений о временном смягчении требований к топливу водители стали проверять паспорта качества прямо на АЗС. Объясняем, где должен быть этот документ, почему надписи «К5» теперь недостаточно и какие признаки после заправки должны насторожить.
«Хорошая идея прикладывать фото паспорта на топливо с доски информации АЗС. Будет понимание, чего потом ожидать от двигателя», — предлагает участников водительского телеграм-чата https://t.me/voditeli_zelenograd_chat, где зеленограды делятся информацией о наличии топлива на АЗС.
«Паспорт на топливо» — это документы на конкретную партию бензина или дизеля: в них указаны завод, нефтебаза, дата партии и фактические показатели топлива.
Повод для обсуждения — постановление правительства от 2 июля. До конца года оно разрешило выпуск и обращение в России автомобильного бензина экологического класса К5 с массовой долей серы до 150 мг/кг и дизельного топлива К5 с серой до 350 мг/кг.
Это не значит, что на каждой АЗС появилось такое топливо. И у нас пока нет подтверждения, что бензин или дизель с повышенной серой уже продают на зеленоградских или ближайших заправках. Но теперь одной строки «К5» в паспорте действительно недостаточно: нужно смотреть фактические показатели.
Где искать паспорт и на что смотреть
Главная строка сейчас — «массовая доля серы». По обычным требованиям техрегламента для бензина К5 сера должна быть не выше 10 мг/кг; у бензина К3 предел — 150 мг/кг. Для дизеля К5 предел тоже 10 мг/кг, а для дизеля К3 — 350 мг/кг.
Проще говоря: если в паспорте написано К5, но в фактическом значении серы больше 10 мг/кг, это топливо с временно разрешённым отклонением. Для бензина новый временный предел — до 150 мг/кг, для дизеля — до 350 мг/кг.
На фотографиях паспортов с зеленоградских заправок «Роснефти» и «Лукойла» видно, что топливо нормальное: массовая доля серы не превышает 10 мг/кг.
Почему сера важна? Она ухудшает работу систем очистки выхлопа: в бензине снижает эффективность систем контроля выбросов, а у современных дизельных машин повышенная сера может влиять на работу сажевых фильтров и SCR-систем.
Также смотрите в паспорте на дату партии и дату выдачи паспорта — документ должен относиться к той партии, которую сейчас продаёт АЗС.
Паспорт качества чаще всего лежит или висит на информационном стенде АЗС. Но даже если на стенде его нет, покупатель вправе потребовать копию паспорта качества, а АЗС обязана её предъявить.
Что делать, если залил плохое топливо
Если после заправки машина стала хуже ехать, дергается, теряет тягу, плохо заводится, «троит», дымит, резко увеличился расход или загорелся Check Engine, это не доказывает автоматически, что виновата АЗС. Но это повод остановиться, сохранить доказательства и ехать на диагностику. Такие симптомы часто называют среди признаков возможного плохого топлива.
Что сохранить: чек, фото колонки, фото паспорта качества, дату и время заправки, номер колонки, марку и объём топлива. Если машина попала в сервис, Роспотребнадзор советует в претензии к владельцу АЗС указать, когда, какое и сколько топлива было куплено, описать неисправность и приложить подтверждающие документы, например заключение СТО. При споре может понадобиться независимая экспертиза.
Если у вас есть фото паспортов качества с зеленоградских и ближайших АЗС, присылайте их в редакцию. Лучше снимать не только общий лист, но и крупно строки с маркой топлива, датой партии, изготовителем, нефтебазой и фактическим значением серы.