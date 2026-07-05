Как это работает: пользователь загружает фото недочёта, а система определяет, что на нём изображено, и какие проблемы видны. После этого нейросеть предлагает короткий список подходящих тем для заявки.



Есть и ограничения. При создании новой заявки можно добавить до пяти фотографий, но они должны относиться к одной теме, а сам недочёт должен быть хорошо виден. Если ИИ не смог подобрать тему, обращение можно, как и раньше, оформить вручную.



Функция уже доступна в веб-версии и мобильном приложении «Нашего города». За первый месяц ей воспользовались почти 50 тысяч раз.



Если вы уже пробовали новую функцию в Зеленограде, расскажите, правильно ли сервис выбрал тему обращения.