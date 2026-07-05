Перед такими проектами художники изучают историю места, чтобы связать оформление не с абстрактной «школьной» темой, а с местными сюжетами. В Менделеево на стенах изображают Дмитрия Менделеева, его открытия и биографию, мотивы из поэзии Александра Блока, усадьбы Боблово, Шахматово и Тараканово, а также современные виды поселка. Художники украсили уже более десяти школ по всему Подмосковью, сейчас они работают также в Красногорске, Лобне и других районах.

Школа в Менделеево закрыта с прошлого ноября. В ходе капремонта должны заменить инженерные коммуникации, реконструировать помещения, поставить новую мебель и оборудование. Ранее открытие обновлённой школы планировали на сентябрь.