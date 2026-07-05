Фрески с местной историей украсят стены школы в Менделеево 05.07.2026 ZELENOGRAD.RU

Капитальный ремонт завершается в здании школы на улице Куйбышева. Одним из этапов обновления стала роспись стен монументальными рельефами. На них будут Дмитрий Менделеев, Александр Блок, местные усадьбы и современные виды посёлка.

Росписи делает команда художника Алексея Шилова. Они работают в технике сграффито: рисунок процарапывают по свежей штукатурке, открывая нижние слои другого цвета — получается монументальное оформление стены с небольшим рельефом В отличие от росписи по готовой поверхности, здесь важны скорость и точность: штукатурка не должна успеть застыть.

Перед такими проектами художники изучают историю места, чтобы связать оформление не с абстрактной «школьной» темой, а с местными сюжетами. В Менделеево на стенах изображают Дмитрия Менделеева, его открытия и биографию, мотивы из поэзии Александра Блока, усадьбы Боблово, Шахматово и Тараканово, а также современные виды поселка. Художники украсили уже более десяти школ по всему Подмосковью, сейчас они работают также в Красногорске, Лобне и других районах.

Школа в Менделеево закрыта с прошлого ноября. В ходе капремонта должны заменить инженерные коммуникации, реконструировать помещения, поставить новую мебель и оборудование. Ранее открытие обновлённой школы планировали на сентябрь.

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Метки:
школы, менделеево
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