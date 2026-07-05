Отломанный лючок бензобака заметили у старой машины в Зеленограде — и вспомнили 90-е 05.07.2026 ZELENOGRAD.RU

Машина возле «Флейты» с лючком бензобака, лежащим на крыше, — маленькая, но очень узнаваемая деталь нынешнего топливного кризиса, напоминающая о прежних временах тотального дефицита, когда бензин был настолько ценным товаром, что его могли украсть из припаркованной машины.

Технически старые машины уязвимее современных. У них часто проще устроена горловина бака, меньше штатной защиты, проще крышка или лючок.

Украсть топливо из современного автомобиля сложнее: чаще мешают форма горловины, внутренние заслонки, клапаны, запираемые лючки и сигнализация. Но это не значит, что современные машины совсем неуязвимы.

Если вы видите открытый бак, повреждённый лючок или чувствуете сильный запах бензина, лучше не заводить машину до проверки. Сфотографируйте повреждение, посмотрите, нет ли подтёков, и обратитесь в полицию, если есть признаки вмешательства или пропажи топлива.

Если вы видели похожие случаи во дворах или у вашей машины пытались слить бензин, напишите редакции.

Перебои с поставками топлива на АЗС продолжаются: около семи тысяч зеленоградских водителей в телеграм-чате @voditeli_zelenograd_chat обмениваются информацией о наличии топлива на заправках.

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