Р-Р-Р-Р: странная парковочная навигация появилась в 6-м микрорайоне 05.07.2026 ZELENOGRAD.RU

Если знак «Парковка» может обозначать не одно место, а участок стоянки, зачем ставить его почти у каждой машины? Такой вопрос возникает, глядя на парковку у корпуса 632: там для каждого места поставили отдельный одинаковый знак «P».

По ПДД и ГОСТ такой знак обозначает сразу участок стоянки, поэтому необходимость такой частой установки непонятна. Визуально это выглядит скорее как шум, чем как полезная навигация.

То есть из правил не видно очевидной необходимости ставить одинаковый знак на каждом парковочном месте, если речь идёт об обычном парковочном участке. Дублировать знаки ГОСТ допускает «при необходимости», но в чём она была у корпуса 632 — пока непонятно.

Если у вас во дворе появились такие же частоколы из парковочных знаков, присылайте фото и адрес.

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Метки:
парковки, гаражи, стоянки
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