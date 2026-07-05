По ПДД и ГОСТ такой знак обозначает сразу участок стоянки, поэтому необходимость такой частой установки непонятна. Визуально это выглядит скорее как шум, чем как полезная навигация.

То есть из правил не видно очевидной необходимости ставить одинаковый знак на каждом парковочном месте, если речь идёт об обычном парковочном участке. Дублировать знаки ГОСТ допускает «при необходимости», но в чём она была у корпуса 632 — пока непонятно.

Если у вас во дворе появились такие же частоколы из парковочных знаков, присылайте фото и адрес.