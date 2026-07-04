Как это работает на практике — видно по примерам из других городов. Коммунальные службы Тюмени объезжают на них городские территории. Полиция федеральной территории «Сириус» патрулирует улицы. В Омске к программе присоединились народные дружинники. Участковые педиатры детской поликлиники в Челябинске добираются на самокатах к пациентам.

В Зеленограде и Москве бесплатно самокатами пользуются волонтёры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» во время поисков и для распространения ориентировок.

Поездки предоставляются бесплатно. Сколько самокатов предоставить и какой установить лимит поездок, Юрент определяет исходя из задач организации. Программа действует в более чем 80 городах России, её участники совершили свыше 15 тысяч поездок.

Некоммерческие и общественные организации Зеленограда могут оставить заявку на сайте help.urent.ru. После этого представители сервиса свяжутся с ними и обсудят условия участия.