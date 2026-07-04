Поэтому 20-й номер первого раунда — серьёзный результат. Морозова выбрали 20-м среди всех игроков драфта, то есть «Баффало» потратило на него один из самых ценных выборов. Это пока не контракт с НХЛ, но очень высокая оценка его перспектив.

Для зеленоградской хоккейной школы это заметный результат. У «Орбиты» уже были воспитанники, которых выбирали клубы НХЛ: Василия Пономарёва в 2020 году взяла «Каролина Харрикейнз» под 53-м номером, Тимофея Спицерова тогда же выбрал «Сан-Хосе Шаркс» под 210-м номером. Ещё раньше Игоря Королёва, который начинал в Зеленограде, выбрал «Сент-Луис» под 38-м номером.