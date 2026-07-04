Воспитанника зеленоградской хоккейной школы «Орбита» выбрали в первом раунде драфта НХЛ 04.07.2026 ZELENOGRAD.RU

17-летнего Илью Морозова выбрал клуб НХЛ «Баффало Сэйбрз». Он ушёл под 20-м номером первого раунда, а спортшкола назвала это историческим достижением для местного хоккея.

Драфт НХЛ — это не переход игрока в клуб и не гарантия скорого дебюта в лиге. Клубы по очереди выбирают права на молодых хоккеистов: после этого именно выбранный клуб получает возможность первым подписать игрока.

Поэтому 20-й номер первого раунда — серьёзный результат. Морозова выбрали 20-м среди всех игроков драфта, то есть «Баффало» потратило на него один из самых ценных выборов. Это пока не контракт с НХЛ, но очень высокая оценка его перспектив.

Для зеленоградской хоккейной школы это заметный результат. У «Орбиты» уже были воспитанники, которых выбирали клубы НХЛ: Василия Пономарёва в 2020 году взяла «Каролина Харрикейнз» под 53-м номером, Тимофея Спицерова тогда же выбрал «Сан-Хосе Шаркс» под 210-м номером. Ещё раньше Игоря Королёва, который начинал в Зеленограде, выбрал «Сент-Луис» под 38-м номером.

Зеленоградские хоккеисты добивались успехов и в других лигах. Дмитрий Силантьев в составе магнитогорского «Металлурга» привозил в родной Зеленоград Кубок Гагарина. В женском хоккее заметных результатов добивалась Валерия Меркушева: Международная федерация хоккея признавала её лучшим вратарём юниорского чемпионата мира U18.

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Метки:
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