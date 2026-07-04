Кануполо — это командная игра на воде: спортсмены на каяках забивают мяч в ворота соперника, закреплённые над водой. Площадка размечается прямо на воде, а ворота подвешены над поверхностью — нижняя часть рамки находится на высоте двух метров.
Сегодня, 4 июля, проходят игры в подгруппах, матчи идут до 19:00. В воскресенье, 5 июля, предварительные матчи запланированы с 9:00 до 14:00, после этого пройдут полуфиналы и финал — с 14:30 до 17:00.
В соревнованиях участвует команда «Зеленоград». Приходите на Большой городской пруд, посмотреть матчи и поддержать местных спортсменов.
В Зеленограде в кануполо не только играют на соревнованиях. Местная команда тренируется летом на Никольском пруду в МЖК, а зимой — в зале. Актуальное расписание и возможность присоединиться к занятиям лучше уточнять в вотсапе зеленоградского сообщества кануполо: https://wa.me/89242186360