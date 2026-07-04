В Зеленограде в кануполо не только играют на соревнованиях. Местная команда тренируется летом на Никольском пруду в МЖК, а зимой — в зале. Актуальное расписание и возможность присоединиться к занятиям лучше уточнять в вотсапе зеленоградского сообщества кануполо: https://wa.me/89242186360