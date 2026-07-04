Самовольно закреплять за собой место во дворе нельзя. Это гостевая парковка: место на ней «твоё», пока на нём стоит машина. Уехал — потерял место: один житель не может лишать остальных доступа к общей парковке.

За самовольное занятие земельного участка может грозить штраф по статье 7.1 КоАП РФ. Для граждан это от 1% до 1,5% кадастровой стоимости участка, но не меньше пяти тысяч рублей. Если кадастровая стоимость не определена — от пяти до десяти тысяч рублей.

Лучший способ не превращать это в дворовой конфликт — не выяснять отношения лично. Не надо искать, кто положил шину, спорить у машины, угрожать, портить или выбрасывать чужие вещи. Безопаснее зафиксировать сам факт: сфотографировать место, записать адрес и дату, отправить обращение.

В Москве для этого есть тема на портале «Наш город» — «Незаконное размещение ограждений на парковочных местах во дворе». В описании темы прямо говорится, что можно сообщать о барьерах, столбиках, конусах и других предметах на парковочных местах общего пользования; к заявке нужно приложить фото.

Достаточно описать проверяемый факт: на парковочном месте лежат предметы, которые мешают пользоваться общим местом. В обращении можно написать так:

У корпуса 612 на парковочном месте общего пользования размещены посторонние предметы — шина и доска, которые препятствуют парковке. Прошу проверить законность размещения предметов, принять меры по освобождению парковочного места и сообщить о результате проверки.

Если у вас во дворе тоже кто-то «бронирует» место шинами, конусами, цепями или табличками, присылайте фото, адрес и дату съёмки. Важно: не обвиняйте конкретного человека без доказательств — для проверки достаточно самого факта, что предметы мешают пользоваться парковочным местом.