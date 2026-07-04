Деловую часть проекта особенно выделяют: «Технохолл» хотят сделать площадкой для презентаций, конференций, отраслевых форумов и других мероприятий. Для этого там планируют многофункциональный зал, переговорные комнаты, кабины синхронного перевода, гримёрные, аппаратные и технические помещения.

Площадь здания — 19 тысяч квадратных метров. Это чуть меньше ТЦ «Панфиловский», но больше «Иридиума». В центре здания должен быть атриум с мультимедийной зоной. По замыслу авторов проекта, там разместят экспозицию о направлениях промышленности, которые развиваются в Зеленограде.