Общественно-деловой комплекс с едой, торговлей и детским центром построят в «Алабушево» 04.07.2026 ZELENOGRAD.RU

Вероятное название комплекса — «Технохолл»: так он подписан на визуализациях. Внутри обещают выставочные пространства, детский досуговый центр, торговые галереи, зоны с едой и помещения для деловых мероприятий.

Деловую часть проекта особенно выделяют: «Технохолл» хотят сделать площадкой для презентаций, конференций, отраслевых форумов и других мероприятий. Для этого там планируют многофункциональный зал, переговорные комнаты, кабины синхронного перевода, гримёрные, аппаратные и технические помещения.

Площадь здания — 19 тысяч квадратных метров. Это чуть меньше ТЦ «Панфиловский», но больше «Иридиума». В центре здания должен быть атриум с мультимедийной зоной. По замыслу авторов проекта, там разместят экспозицию о направлениях промышленности, которые развиваются в Зеленограде.

Пользоваться комплексом смогут не только сотрудники предприятий «Алабушево», но и все горожане. Такой принцип доступности уже реализуют в «Алабушево». Пример такой общественной функции — спорткомплекс «Техно Арена» с ледовыми аренами, футбольным полем и теннисными кортами. Чтобы до «Алабушево» было удобнее добираться, туда запустили городские автобусы.

По будущему комплексу уже провели инженерно-геологические изыскания, а проектировщики работают над решениями по фундаменту. После этого на площадке должны начаться подготовительные работы, включая разработку котлована. Сроки строительства пока не названы.

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Метки:
особая экономическая зона "технополис москва" (оэз) , алабушево
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