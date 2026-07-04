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— Товары для ремонта в одном месте

— Проверенные специалисты из Зеленограда

— Гарантия на товары до 5 лет

— Если товар окажется с браком или подведёт в процессе эксплуатации — поможем решить вопрос за счёт магазина