Большинство — 70% ответили, что продолжают ездить на автомобиле как обычно.



При этом 30% участников опроса уже изменили свои транспортные привычки. Из них 20% стали чаще пользоваться общественным транспортом. Ещё 10% выбрали другие варианты передвижения: такси, каршеринг, велосипед, самокат или пешие маршруты.



В Москве за последнюю неделю тотального дефицита топлива нет, но признаки локального кризиса сохраняются. Официально перебои с поставки бензином и дизелем объясняют повышенным спросом и логистическими сбоями.



Мэр Собянин обсуждал с представителем правительства РФ мониторинг запасов, логистики поставок и цен, чтобы вовремя реагировать на изменения ситуации и снижать риск «локальных дисбалансов».



По прогнозу экспертов, главный риск для Москвы — не исчезновение бензина, а точечные перебои и ценовые перекосы в ближайшие недели, особенно если высокий летний спрос совпадет с затяжными ремонтами нефтеперерабатывающих мощностей.



Редакция «Зеленоград.ру» запустила телеграм-чат для оперативного обмена информацией о ситуации на АЗС в Зеленограде и окрестностях. В нем уже более 6500 водителей делятся информацией, где есть бензин и какой, где очередь, сколько заливают, где изменились цены, где залить канистру: https://t.me/voditeli_zelenograd_chat