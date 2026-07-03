Бесплатные фолк-концерты в бульварной зоне 16-го микрорайона: 4 июля выступит шоу-группа «РусКо», 5 июля — заслуженная артистка России Олеся Евстигнеева 03.07.2026 ZELENOGRAD.RU

На фестивальной площадке «Московские сезоны» в субботу и воскресенье в 18:00 пройдут небольшие выступления — по 45 минут. Гости услышат веселые народные кавер-хиты, гармонь и балалайку, а также вокал экс-солистки ансамбля Надежды Бабкиной.

Информации в анонсе организатора почти нет, но по открытым источникам получается так:

  • Московская шоу-группа «РусКо» работает в формате вокально-развлекательных выступлений и народно-эстрадного шоу с использованием кавер-репертуара. Гармони, балалайки и сильный вокал в фирменной обработке создают атмосферу праздника и желание пуститься в пляс.
  • Певица Олеся Евстигнеева — заслуженная артистка России, исполнительница народной и фолк-поп-музыки, романсов и песен советской эстрады. Экс-солистка ансамбля «Русская песня» под руководством Надежды Бабкиной, музыкальный эксперт шоу «Ну-ка, все вместе!», полуфиналистка вокального шоу «Победитель» на Первом канале и художественный руководитель фестиваля «Солнце красное» в Беларуси.

По прогнозу, вечером в субботу Зеленоград ждет температура до +18 и дождь, вечером в воскресенье — до +17 и без осадков.

  • До посещения рекомендуем открыть страницу мероприятия на сайте фестиваля и убедиться, что концерты не перенесли: https://leto.mos.ru/events/656495778/
  • Фестивальная площадка «Московские сезоны» в Крюково расположена у корпуса 1606. Возрастная рекомендация концертов отмечена как 0+.

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Метки:
микрорайон 16, досуг, концерт
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Бесплатные фолк-концерты в бульварной зоне 16-го микрорайона: 4 июля выступит шоу-группа «РусКо», 5 июля — заслуженная артистка России Олеся Евстигнеева Новости
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