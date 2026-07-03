Мёртвую рыбу начали доставать из городского пруда 03.07.2026 ZELENOGRAD.RU

Люди в оранжевых жилетах работают сразу с двух берегов пруда и достают снулую рыбу из воды, сообщил «Зеленоград.ру» очевидец. При этом лодок и сачков у них нет: рыбу пытаются доставать с берега с помощью «каких-то палок», поэтому работа идёт тяжело.

Накануне департамент ЖКХ в комментариях к публикации «Зеленоград.ру» писал, что снулой рыбы, запаха и гибели флоры и фауны в пруду не обнаружено. Но жители продолжали присылать фото мёртвой рыбы с разных точек пруда и сообщали о неприятном запахе у воды.

Первые сообщения о мёртвой рыбе появились 28 июня. Её замечали у берега, под мостом, возле 4-го микрорайона и ближе к пляжу. Один из очевидцев рассказывал, что мёртвую рыбу уже собирали в чёрные мешки.

Причина гибели рыбы по-прежнему неизвестна. Одна из возможных версий — жара и нехватка кислорода в воде, но это должны проверять специалисты. Также пока нет публичной информации, кто обследовал пруд, брались ли пробы воды и кто отвечает за уборку снулой рыбы.

Третью неделю действует запрет Роспотребнадзора на купание в Большом городском пруду из-за ухудшения качества воды. Сам по себе запрет на купание не объясняет гибель рыбы автоматически: он означает, что вода не соответствует санитарным требованиям для людей. При этом люди продолжают купаться рядом с мертвой рыбой.

Сообщить о проблемах на зеленоградских водоёмах можно в диспетчерскую «Мосводостока» по телефону 8-495-657-87-03, через портал «Наш город», электронную приёмную правительства Москвы или единую справочную службу 8-495-777-77-77. В обращении лучше указать дату, время и точное место, а также приложить фото или видео.

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Метки:
большой городской пруд, загрязнение воды
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