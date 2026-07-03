Люди в оранжевых жилетах работают сразу с двух берегов пруда и достают снулую рыбу из воды, сообщил «Зеленоград.ру» очевидец. При этом лодок и сачков у них нет: рыбу пытаются доставать с берега с помощью «каких-то палок», поэтому работа идёт тяжело.

Накануне департамент ЖКХ в комментариях к публикации «Зеленоград.ру» писал, что снулой рыбы, запаха и гибели флоры и фауны в пруду не обнаружено. Но жители продолжали присылать фото мёртвой рыбы с разных точек пруда и сообщали о неприятном запахе у воды.