Костюмированная эстафета снова вернет участников в атмосферу легкоатлетических стартов 70-80-х: беговые майки, короткие шорты, кеды, олимпийский мишка, VHS-кассеты, газировка из автомата и джинсы Montana.
Старт пройдет 2 августа на лыжероллерной трассе за 22-м микрорайоном. Формат — эстафета 2,8x4: команды по два человека пробегут четыре этапа по 2,8 км. Участвовать можно мужскими, женскими и смешанными парами.
Главное условие — ретро-образ. Это может быть спортивная форма 70-80-х, джинсовые варёнки, костюм в стиле аэробики Джейн Фонды или другой узнаваемый образ эпохи. Для мужчин обязательны усы или борода — настоящие, накладные или нарисованные.
Подробности и регистрация — на https://zelrun.com/youth26
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