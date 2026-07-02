Не лавочки виноваты: почему новые дворовые площадки привлекают алкоголиков 02.07.2026 ZELENOGRAD.RU

У корпуса 1624 открыли детскую площадку с шахматным столом. «С утра уже гроссмейстеры начали чемпионат по горячительному», рассказал «Зеленоград.ру» местный житель Александр.

Он говорит, что предупреждал перед благоустройством: рядом алкомаркет, а столы и лавочки могут стать не местом отдыха родителей с детьми, а точкой для распития.

На первый взгляд это типичный дворовый спор: одни хотят лавочки, другие требуют убрать их, потому что «на них будут пить». Но такая постановка вопроса слишком простая. Проблема не в самой лавочке и не в самом столе. Лавочки нужны во дворе — родителям с детьми, пожилым людям, соседям, подросткам, которые не обязаны всё время куда-то идти. Хороший двор не должен быть пустым и неудобным только потому, что кто-то может использовать его неправильно.

Проблема начинается там, где благоустройство делают без управления. Если рядом есть точка продажи алкоголя, если во дворе появляется удобное место для длительного сидения, если на первые случаи распития никто быстро не реагирует, а мусор и бутылки остаются на месте, пространство получает новый неформальный статус: «здесь можно пить». После этого конфликт уже почти неизбежен.

Вопрос в другом: почему очевидный риск не был учтён заранее, какая будет реакция властей на первые нарушения и на кого она будет направлена: на столы, на нарушителей или на алкомаркет.

Как на это смотрят в мире

В мировой городской практике такие ситуации обычно не решают одним действием — например, просто демонтажем лавочек. Их рассматривают как задачу управления поведением в пространстве.

Один из подходов называется «профилактика нарушений через проектирование среды» (CPTED). Его логика в том, что безопасность создаётся не только запретами, но и устройством места: видимостью, освещением, понятными маршрутами, уходом за территорией, отсутствием укромных «карманов» и присутствием обычных пользователей.

Это означает, что стол и скамейки могут работать нормально, если место видно из окон и проходов, рядом есть освещение, мусор быстро убирают, а нарушения пресекают сразу. Но тот же самый стол может начать работать иначе, если рядом находится алкомаркет, а контроля нет.

Второй важный элемент мирового опыта — контроль доступности алкоголя. Всемирная организация здравоохранения прямо говорит, что власти должны регулировать плотность алкогольных точек и ограничивать её там, где есть повышенный вред.

В самом корпусе 1624 расположен магазин К&Б, в соседних — «Винлаб» и «Пятёрочка». Плотность алкомаркетов вокруг одного двора высокая Это должно было быть фактором риска ещё на стадии проектирования. Не потому, что сам магазин автоматически нарушает закон. А потому, что он меняет сценарий использования двора: человек купил алкоголь, вышел, увидел стол и лавку — и получил готовое место для распития.

Третий элемент — проблемно-ориентированная работа полиции. Когда для повторяющейся проблемы подбирается ответ до тех пор, пока он начнёт работать. Это не разовый выезд по жалобе, а работа с конкретным паттерном: когда приходят компании, откуда берут алкоголь, где именно садятся, помогает ли патрулирование, нужно ли менять конфигурацию площадки.

Что должны были сделать местные власти

В такой ситуации недостаточно просто установить площадку и считать объект сданным. После открытия начинается не менее важная часть — эксплуатация и управление.

Во-первых, нужно было заранее оценить окружение: есть ли рядом алкомаркет, где проходят основные маршруты, видно ли площадку из окон, есть ли освещение, не создаёт ли стол удобное место для длительных компаний с алкоголем.

Во-вторых, если жители заранее предупреждали о риске, им должны были ответить не формально, а по существу: почему выбрано именно такое размещение, рассматривались ли другие варианты, можно ли поставить лавки без «застольного» стола, можно ли перенести мебель в более просматриваемое место.

В-третьих, после первого же эпизода распития нужна быстрая реакция. Не через месяц, не после серии ночных скандалов, а сразу: выявление и наказание нарушителей, патруль в вечернее время, уборка бутылок, проверка освещения и урн.

В-четвёртых, надо проверить саму алкогольную точку: соблюдаются ли часы продажи, не продают ли алкоголь несовершеннолетним или уже нетрезвым покупателям, нет ли фактической «наливайки» под видом другого формата, не скапливаются ли покупатели у выхода и во дворе.

В-пятых, если проблема подтверждается, конфигурацию площадки надо менять. Не обязательно сносить всё. Возможны более точные решения: перенести стол, оставить лавки для родителей и пожилых, усилить освещение, убрать укромность места.

Чего делать не надо

Самое простое требование — «уберите лавочки» — может дать быстрый эффект, но это плохое решение для города. Так двор постепенно становится пространством без права на нормальное пребывание: нельзя сидеть, нельзя разговаривать, нельзя играть, нельзя задерживаться. В итоге страдают не те, кто нарушает правила, а обычные жители.

Но и противоположная позиция — «площадку поставили по плану, значит, всё нормально» — тоже неправильная. Если новая площадка сразу начинает притягивать распитие, значит, проект столкнулся с реальным сценарием, который не был учтён или не был управляем. В таком случае власти должны не защищать схему любой ценой, а корректировать её.

Правильная формула здесь другая: не «лавочки виноваты», а «территорией не управляют». Дворовая мебель сама по себе не создаёт пьянство. Но она может усилить уже существующую проблему, если рядом есть алкогольный магазин, а полиция, управа и «Жилищник» реагируют медленно.

Что могут требовать жители

Жителям стоит требовать не абстрактного демонтажа всего благоустройства, а конкретных управленческих действий.

Организовать вечерний мониторинг в первые недели после открытия: фиксировать распитие, шум, мусор, время появления компаний и реакцию полиции.

Направить обращения в полицию и управу по фактам распития и ночного шума. Важно фиксировать дату, время, номер обращения и результат выезда.

Проверить ближайший алкомаркет на соблюдение правил продажи алкоголя.

Рассмотреть корректировку самой площадки: не полное уничтожение места отдыха, а перенос или замену элементов, которые провоцируют застольный сценарий.

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Метки:
благоустройство, детские площадки, спортивные площадки
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