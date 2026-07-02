У корпуса 1624 открыли детскую площадку с шахматным столом. «С утра уже гроссмейстеры начали чемпионат по горячительному», рассказал «Зеленоград.ру» местный житель Александр.

Он говорит, что предупреждал перед благоустройством: рядом алкомаркет, а столы и лавочки могут стать не местом отдыха родителей с детьми, а точкой для распития.

На первый взгляд это типичный дворовый спор: одни хотят лавочки, другие требуют убрать их, потому что «на них будут пить». Но такая постановка вопроса слишком простая. Проблема не в самой лавочке и не в самом столе. Лавочки нужны во дворе — родителям с детьми, пожилым людям, соседям, подросткам, которые не обязаны всё время куда-то идти. Хороший двор не должен быть пустым и неудобным только потому, что кто-то может использовать его неправильно.

Проблема начинается там, где благоустройство делают без управления. Если рядом есть точка продажи алкоголя, если во дворе появляется удобное место для длительного сидения, если на первые случаи распития никто быстро не реагирует, а мусор и бутылки остаются на месте, пространство получает новый неформальный статус: «здесь можно пить». После этого конфликт уже почти неизбежен.

Вопрос в другом: почему очевидный риск не был учтён заранее, какая будет реакция властей на первые нарушения и на кого она будет направлена: на столы, на нарушителей или на алкомаркет.